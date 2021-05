Viljandi lossimägede nõlvadel hakkavad ka sel suvel elama lambad

Tosin emast lammast ehk utte toodi Viljandisse 15 kilomeetri kauguselt. Arujaagu talu perenaine Anu Kiik ütles ERR-ile, et valik tehti sajapealise karja hulgast, kuid üks lammas võttis linnatee ette juba kolmandat korda.

"Kindlasti valisin selle ühe ute, kes on enne käinud, tunneb ennast siin võib-olla natuke juba mõnusamalt. Ja tõin lihsalt värvilisi lambaid. Et inimestel oleks võib-olla lihtsam eristada ja vaadata, et oh, teda ma juba eelmisel korral nägin," selgitas Kiik.

Ta lisas, et vajadusel viiakse lammastele vett ja mineraale, kuid söögi saavad nad kätte nõlvadelt.

"Kui vaja, siis toome ka jõusööta. Aga ikkagi loom on sellise seedimisega, et ta tahab täpselt seda, mis talle on vaja ja iga muu asi ajab kõhu valutama," lisas ta.

Viljandi linnapea Madis Timpson selgitas ERR-ile, et lambad ja lossimäed on saanud juba Viljandi üheks sümboliks.

"Selle asemele, et siia mehed palgata trimmeritega, võtame parem lambad, maksame selle eest natukene ja lambad söövad siis selle puhtaks. Pluss veel see muu emotsionaalne väärtus ja vaikus, et ei ole seda trimmeri müra. Ma arvan, et selline ots-otsaga äri on see küll," ütles linnapea.