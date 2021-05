Reinsalu: meie trump Soome veenmiseks on vaktsineerimine

"Kõige teovõimelisem on heade naabritega saavutada venitusteta kahepoolne kokkulepe, mille osa on see, et me oleme valmis täiendavaid usaldusmeetmeid rakendama ja minu meelest see trumpäss on vaktsineerimine. Et vaktsineeritud inimesed, piiriülesed töötajad saaksid edasi-tagasi liikuda," ütles Reinsalu ERR-ile.

Reinsalu sõnul tuleks heatahtlikult tuletada meelde, et Soome on kokku leppinud juba eelmise aasta sügisel kõigi teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega selle, et absoluutset sissesõidukeeldu ei kohaldata ja piiriülestele töötajatele nähakse ette võimalus liikuda. "Kahju, et Soome sellest kokkuleppest ei ole juhindunud," lausus Reinsalu.

Reinsalu hinnangul peaks Soomele selles küsimuses survet avaldama kõiki kanaleid kasutades.

"Keskne kanal on see kahe riigi ametnike komisjon. Aga lõpp-otsus langetakse ka Soomes poliitiliselt, Soomes on viis parteid valitsuskoalitsioonis. Eesti poliitikud peavad suhtlema oma vennasparteide esindajatega, välisministrid peavad suhtlema, riigipead peavad suhtlema ja ma arvan, et Eesti meedia peaks ka suhtlema - lehed trükkigu esilehel ära pöördumine Soome valitsuse poole. Mul on konkreetne ettepanek: "Armas soomlased, leiame need lahendused, meie inimesed on tõsises hädas. Seda riski on vaktsineerimisega vähendada," rääkis Reinsalu.

"Iga riigi ülesanne on oma kodanike huvide eest seista, riik peab rakendama neid tööriistu, mida ta usub," lisas Reinsalu.

Euroopa Komisjoni kaudu Soomele survet avaldada ei ole Reinsalu hinnangul mõtet. "Komisjoni on oma kirju juba saatnud. See, kas ta hakkab mingeid trahve tegema või kas see pädevus üldse selle loogika järgi on, ma olen siin skeptiline. Seal algavad rikkumismenetlused, kohtuasjad... Enne saab juba päike looja ja ma loodan, et see viirus on juba kauge minevik, kui nendest kohtumajadest sealt seda õigust saab, mis minu hinnangul meie poolel muidugi on," lausus Reinsalu.

Reinsalu on algatanud riigikogus Eesti parlamendi pöördumise Soome parlamendi poole, et väljendada riigikogu soovi teha kahe riigi vahel koostööd selle probleemi lahendamisel.

Soome rahvusringhäälingu andmetel ei ole tööreiside lubamine mais ja Schengeni ala piirikontrolli kaotamine juunis võimalik. Sellest rääkis Soome siseministeeriumi kantsler Kirsi Pimiä.