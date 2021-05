Yle: Soome piiri avanemine lükkub veelgi edasi

Praeguse seisuga on piirikontroll ja Soome sisenemise ranged piirangud jõus 25. maini. Soome valitsuse esialgne kriisist väljumise plaan nägi ette tööreiside taastumise maikuus ning piirikontrolli lõpetamise juunis. Nüüd aga saab see teoks hiljem sel suvel, kirjutab Yle.

"Kõik on praegu lahtine," märkis Soome siseministeeriumi kantsler Kirsi Pimiä, kuid nõustus, et algse piiriületuse avamise ajakava juures püsimine on kahtlane.

Soome piirab praegu väga rangelt riiki sisenemist kõikidest Schengeni ala riikidest, välja arvatud Islandilt. Riiki lubatakse lisaks Soome elanikele vaid logistikatöötajad, strateegiliselt oluliste ametite esindajad ning lähisugulaste külastajad.

Valitsuse kriisist väljumise kava kohaselt mõjutavad piiriületuse taastumist koroonaviiruse levik, vaktsineerimistempo ning tervisetoimingute korraldamine piiril.

Yle andmed on kooskõlas sellega, mida ütles siseminister Maria Ohisalo ERR-ile hiljuti antud intervjuus. Ohisalo ei soostunud ütlema välja kindlaid kuupäevi piiriületuse taastumiseks ning märkis, et esimeses järjekorras avatakse piir Soome ja Norra piiriäärse kogukonna jaoks.

Eesti ja Soome nakatumisnäitajad on praegu vastavalt 313 ja 50. Vähemalt ühe doosi koroonaviiruse vastast vaktsiini on Eestis saanud 30 protsenti ja Soomes 38 protsenti elanikest.