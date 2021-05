Tallinna kiirabi ei kiirustanud vaktsineerimata töötajaid vallandama

Kiirabitöötajate ametiühingu juht Joona Sosa ütles ERR-ile, et seni ükski vaktsineerimata töötaja vallandamisteadet saanud ei ole. Tallinna kiirabi juhatus ei ole ka töötajatele infot andnud, kas ja mis edasi saama hakkab.

Sosa sõnul oli algselt vaktsineerimise vastu umbes 150 töötajat, kellest nüüd on vaktsineerimata suurusjärgus 30 inimest, ent viimase 12 päeva jooksul, mis vaktsineerimata töötajatele ajapikenduseks anti, pole tema teada end keegi vaktsineerida lasknud. Küll aga on mõni üksik töötaja omal soovil töölt lahkunud, väitis Sosa.

"Sellel nädalal pole Tallinna Kiirabi oma töötajatele midagi uut olukorra kohta avaldanud, meile teadaolevalt töötavad kõik seaduslikult edasi," ütles Sosa.

"Tööandja on ähvardanud kiirabitöötajaid alates 2021 jaanuri algusest, et kui määratud kuupäevaks pole ette näidata vaktsineerimise tõendit või antikehade olemasolu tõendit, siis tööleping lõpetatakse, esmalt oli määratud selleks kuupäevaks 28. veebruar ning siis sai see "pikendatud". Praegu ähvardab töökaotus ligi 30 Tallinna Kiirabi töötajat," lisas Sosa.

Kiirabitöötajad on Sosa sõnul oodanud, et nendega vesteldaks olukorra arutamiseks, ent seda pole juhtunud.

"Kiirabitöötajad on ühed kõige tugevama pingetaluvusega inimesed, kuid praegune olukord, mis kestab juba varsti pool aastat, on mõjutanud nende vaimset tervist niivõrd negatiivselt, et paljud ei ole suutnud sellele pingele vastu seista, on murdunud ning tööandja on seda kasutanud nende vastu, mille tulemusel on osade inimestega lõpetatud tööleping "nende omal soovil"," teatas Sosa.

Tallinna kiirabi juht Raul Adlas ei tahtnud olukorda veel kommenteerida. Ta ütles ERR-ile, et küsimust ei saa lahendada ühe päevaga ning vaktsineerimata töötajaid lahti laskma ei kiirustata. Adlase sõnul soovitakse leida kompromissi, mistõttu jäetakse töötajatele veel lisaaega otsustamiseks.