Vaktsineerimata kiirabitöötajad on valmis kohtusse minema

Kiirabitöötajate ametiühingu juhatuse liige, Tallinna kiirabi vaktsineerimisest keeldunud töötaja Joona Sõsa ütles Postimehele , et ametiühing on valmis kohtusse pöörduma.

Sõsa sõnul ei ole vaktsineerimisest keeldunud kiirabitöötajad vaktsineerimise vastased.

"Pigem oleme eksperimentaalsete ja uurimata vaktsiinide kriitikud või siis vaktsiinivabaduse pooldajad, kehalise puutumatuse pooldajad – me oleme väga vastutustundlikud tervishoiutöötajad ja see ei tee meist vaktsiinivastaseid."

Tallinna kiirabi juht Raul Adlas on põhjendanud kiirabitöötajate vaktsineerimise nõuet sellega, et nii kaitstakse patsiente ja et vaktsineerimine on viiruse vastu kõige parem kaitsevahend.

Tallinna kiirabi 525 töötajast on end vaktsineerida lasknud 95 protsenti ehk hoiatus tööleping üles öelda puudutab 25–30 inimest.