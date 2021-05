PPA: teeme siseministrile ettepaneku koondada orkester

Politsei- ja piirivalveameti peadirektori asetäitja varade alal Janne Pikma ütles, et amet teeb siseministrile ettepaneku orkestri koondamiseks. Samas otsitakse võimalusi orkestri jätkamiseks mingi muu üksuse all.

"PPA-s käivad sisemised arutelud kokkuhoiu kohtade leidmiseks. Selleks me vaatame üle kõik oma teenused. Praegu lõplikku nimekirja veel võimalikest kokkuhoiu kohtadest koos ei ole. Kuid meie orkestri liikmete koondamine on üks ettepanek, mille me siseministeeriumile teeme," ütles Pikma ERR-ile.

Pikma sõnul kohtus juhtkond teisipäeval ka orkestri liikmetega ja rääkis PPA eelarve seisust ja kärpeplaanidest.

"Meie orkestrisse kuulub 34 professionaalset muusikut, selle aastane eelarve on ligi pool miljonit eurot. See on kindlasti arvestatav kokkuhoid. PPA riiklikku kärpeülesannet ja PPA põhitöödega seotud vajadusi arvestades ei ole lihtsalt sellest võimalik mööda vaadata," lausus Pikma.

"Orkestri töötasud ja majanduskulud kaetakse politsei eelarvest, ehk samast palgafondist, kust makstakse palka politseinikele, piirivalvuritele, ostetakse vormiriietust ja sõidukitele kütust. Meil muid toetusi kuidagi riigi poolt orkestri tegevusele ei ole," lisas ta.

See, et orkester oma tegevuse lõpetama peab, ei ole aga kindel ning neid lahendusi jätkamiseks Pikma sõnul otsutakse.

Pikma rääkis, et kaalumist vääriks nii PPA orkesti ja kaisteväe orkestri kokku liitmine kui ka Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti ettepanek tuua kaitseväe orkester üle Tallinna kultuuriasutuste alla.

Lisaks on Pikma sõnul kaalumisel ka põhiteenuste ja ka tugiteenuste võimalik kärpimine. "Täna öelda, kust ja kui palju, veel ei saa, sest lõplikke otsuseid ei ole tehtud. Meil on vaja reedeks need otsused ära teha ja saata siseministeeriumile," lausus Pikma.

Palgakärpe teema praeguse seisuga ei ole. "Meie kindel eesmärk on, et politseinike palk peab tõusma. Muidu meil lihtsalt ei ole neid inimesi, kellega vajalikke teenuseid tagada," ütles Pikma.