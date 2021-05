Vene parlament kiitis heaks Navalnõi toetajate vastase eelnõu

Eelnõu, mis võtab sihikule opositsiooniliider Aleksei Navalnõi, toetas 293 ja vastu oli 45 riigiduuma liiget, 45 jäi erapooletuks.

Septembris seisavad Venemaal ees parlamendi alamkoja valimised ning peagi algab ka kohtuprotsess selle üle, kas lisada Navalnõi regionaalvõrgustik ja tema Korruptsioonivastane Fond (FBK) äärmusorganisatsioonide nimekirja.

Seadus ei mõjutaks ainult Navalnõi võrgustiku juhtivaid liikmeid ja aktiviste, vaid ka kümneid tuhandeid venemaalasi, kes on seda annetustega toetanud.

Heakskiitmisel keelataks äärmusorganisatsiooonide liidritel parlamendivalimistel osalemine viieks aastaks, ütles seadusandja Vassili Piskarjov.

Samuti ütles ta, et kolmeks aastaks keelataks valimistel osalemine rühmituste liikmetel ja selle tööga seotud inimestel, nende seas rühmituste rahastajad.

"See rikub nii paljusid põhiseaduslikke norme, et ma isegi ei tea, kuidas sellest rääkida ja kuidas selle poolt hääletada," ütles erakonna Õiglane Venemaa rahvasaadik Valeri Gartung parlamendile.

Eelnõu peab alamkojas läbima veel kaks lugemist, millest esimene on kavas 25. mail.

Pärast kolmanda lugemise läbimist vajab see heakskiitu föderatsiooninõukogult, misjärel allkirjastab seaduse president Vladimir Putin.

Prokurörid palusid aprillis, et Navalõi Korruptsioonivastane Fond liigitataks äärmusrühmituseks. Ühendusele heideti ette väidetavat vandenõu korraldada Venemaal lääneriikide toetusega ülestõus.

Meede paneks Navalnõi ühenduse samale pulgale rühmitustega nagu Islamiriik või Al-Qaeda.

Samuti keelataks seeläbi ühenduse tegevus, mis tähendab, et selle toetajad võivad silmitsi olla pikkade vanglakaristustega.

Aprillis lisas Vene finantsjärelevalve Rosfinmonitoring Navalnõi võrgustiku oma keelatud organisatsioonide nimekirja.

Võrgustik on viimastel aastatel edendanud niinimetatud "targa valimise" strateegiat, et toetada kandidaate, kellel on parim võiduvõimalus Kremli-meelsete kandidaatide ees. Seeläbi on antud hulga hoope Kremli kandidaatidele kohalikel valimistel.