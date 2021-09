Kommunistid ja vaatlejad näevad Vene duumavalimistel rikkumisi

Valimisi jälgiv ühendus Golos ja sõltumatu ajakirjandus on samuti teatanud häälteostmisest ja lõtvadest meetmetest valimisjaoskondades valimissedelitega ümberkäimisel.

Ehkki kommunistid toetavad parlamendis enamasti Kremli algatusi, tähendab iga nende võidetud koht riigiduumas võimupartei Ühtse Venemaa jaoks positsiooniloovutust. Mõned ennustused kahtlevad, kas president Vladimir Putini Ühtne Venemaa säilitab duumas oma senise kahekolmandikulise enamuse.

Opositsiooni "nutika hääletamise" strateegia on suunatud Ühtse Venemaa vastu ja on ennustatud, et kõige enam saavad sellest kasu just kommunistide kandidaadid.

Kuna USA tehnoloogiahiiud Apple ja Google eemaldasid Vene võimude survel vangistatud Vene opositsioonipoliitiku Aleksei Navalnõi "nutika hääletamise" äpi oma rakenduste poodidest, siis pole teada, milline mõju nurka surutud opositsiooni algatusel valimistele on.

Zjuganov teatas, et kommunistid on talletanud 144 valimisreeglite rikkumist ja nad taotlevad luba protestiürituste läbiviimiseks valimistele järgneval nädalal. Viimane hääletuspäev on pühapäeval.

КПРФ опубликовала видеозапись выездного голосования 679 УИКа в Зернограде, Ростовская область. pic.twitter.com/f4yXSBjaE1 — SOTA (@SotaVision) September 18, 2021

Veebileht Znak teatas laupäeval, et Moskva oblasti elanik pakkus Ühtse Venemaa poolt hääletanutele 1000 rubla (12 eurot) ja õiget hääletust tuli tõendada sõnumiäpiga.

Golos on dokumenteerinud terve rea rikkumisi valimissedelite hoiustamisel jaoskondades ja nendega ümberkäimisel. Hääletus kestab kolm päeva.

Laupäeval edastas ka partei Jabloko video, milles on näha eeltäidetud sedelite toppimine valimiskasti.

Your regular reminder that while countries blame Putin for meddling in their elections using all sorts of sophisticated technology, it's the good old fashioned simple stuff that is used to skew the results in Russia https://t.co/RTNH9DQwRS — Henry Foy (@HenryJFoy) September 18, 2021

Keskvalimiskomisjoni juht Ella Pamfilova ütles laupäeval, et pöörab erilist tähelepanu inimeste hääletama sundimisele ja sellekohaste rikkumiste kohta on laekunud 137 teadet riigi 45-st regioonist.

Kokku on Pamfilova sõnul on valimisprotsessi kohta seni laekunud 6137 kirjalikku kaebust, mida on kaks korda rohkem kui 2016. aasta valimistel. Valdav enamus kaebustest (5532) on seotud duumavalimistega, kohalike- ja regionaalvalimiste osas on kaebusi vähem.