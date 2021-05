Isamaa suurkogu võib toimuda juba 20. juunil

"Ettepanek lähtub volikogu varasemast otsusest kutsuda kokku erakonna suurkogu füüsilisel kujul esimesel sobival võimalusel vastavalt piirangutest tingitud reeglitele," teatas Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder erakonnaliikmetele saadetud kirjas.

"Viimaste nädalate jooksul on koroonaviiruse levik pidurdunud ning sellest lähtuvalt on leevendatud ka Eestis kehtivaid piiranguid. Sellele vaatamata on oluline järgida ohutusreegleid, mistõttu teeb eestseisus ettepaneku korraldada suurkogu välitingimustes."

Kui 26. mail kogunev erakonna volikogu eestseisuse ettepaneku heaks kiidab, siis toimub suurkogu 20. juunil Tartus Tartu lauluväljakul.

"Seega, kui kõik läheb plaanipäraselt, õnnestub meil üle tüki aja kohtuda juba enne võidupüha."

Suurkogu päevakorra kõige olulisemad teemad on seotud Isamaa juhtkonna valimisega. Samuti valitakse aukohtu ja revisjonikomisjoni liikmed ning ühtlasi toimuvad arutelud ja ülevaated riigikogu liikmete, endiste ministrite ja Euroopa Parlamendi tegevustest.

Suurkogu toimumise aeg on tekitanud pingeid erakonna ühenduse Parempoolsed ja Isamaa praeguste juhtide vahel.

Väga suure tõenäosusega kandideerivad suurkogul Isamaa esimeheks Helir-Valdor Seeder ja Lavly Perling.