Seeder: otsustan esimeheks kandideerimise pärast erakonna volikogu

"Ärme rutta sündmuste käigust ette. Kõik inimesed, kes kavatsevad meil kandideerida kas esimeheks, eestseisusesse, aukohtusse või revisjonikomisjoni, tõenäoliselt nad langetavad oma otsused ikka alles pärast 26. mail toimuvat volikogu," ütles Seeder ERR-ile.

ERR küsis Seederilt, kui tugevaks ta hindab Parempoolsete ühe liidri Lavly Perlingu võimalusi, kui ta peaks saama Isamaa esimehe kohale vastaskandidaadiks.

"Mina ei hakka spekuleerima enda võimalustega, veel vähem konkurentide omadega enne, kui volikogu on ära toimunud. Ootan ära volikogu otsuse ja ilmselt paari päeva jooksul pärast seda saavad need otsused teada ka avalikkusele."

Seeder lisas, et erakonna eestseisuse teisipäevaõhtune ettepanek kutsuda kokku erakonna juhte valiv suurkogu 20. juunil ei olnud midagi uut, sest nii eestseisus kui ka volikogu on varasemalt öelnud, et suurkogu tuleb läbi viia esimesel võimalusel, kui koroonaolud seda võimaldavad.

"See oli seisukoht siis, kui läksime seda teed, et ajutiselt pikendada olemasoleva eestseisuse volitusi. See on olnud kohe plaan, et teha seda võimalikult turvaliselt ja seetõttu on ka väliüritusena (Tartu lauluväljakul - toim) suurkogu mõeldud."

Seeder lisas, et pärast suurkogu saab erakond rohkem keskenduda kohalike omavalitsuste volikogude valimistele, mis toimuvad sügisel. Seetõttu ei ole Isamaal ka seni veel näiteks Tallinna linnapeakandidaati otsustatud.

"Meil otsustavad asju piirkonnad, aga eks Tallinn pealinnana on nii oluline, et selliseid asju otsustatakse koostöös erakonna eestseisuse ja juhtidega ning nii saab see olema ka sel korral. Aga initsiatiiv tuleb ja lõpliku otsuse langetab Tallinna piirkond ise."

Seeder sõnas, et konkreetset kuupäeva linnapeakandidaadi selgumise osas ta veel välja käia ei oska.

"Eks mõnevõrra nende asjade otsustamist mõjutab ka see, et meil on kohe tulemas erakonna sisene suurkogu, mistõttu on inimesed sisemiste asjadega rohkem hõivatud. See võib venitada ka Tallinna linnapeakandidaadi üle otsustamist. Aga küllap ta suvel tuleb. Pigem jääb see jaanipäeva järgsesse aega kui jaanipäeva eelsesse aega."

Rääkides presidendivalimistest ütles Seeder, et Isamaa soov on leida võimalikult laiapõhjalise toetusega kandidaat.

"Ta peaks saama võimalikult paljude erakondade toetuse. Me otsime ühiskandidaati. Meil ei ole soov välja minna ühe erakonna kandidaadiga ehk kelle taga on vaid üks erakond. Jah, valimiskogus oleks meil võimalik seda teha, aga see viiks protsessi väga keeruliseks ja lõpptulemus võib olla selline, nagu eelmine kord."

Täpsustavale küsimusele, kas Isamaa ja ka teised erakonnad võiks toetada presidendiametis Keskerakonna esimeest Jüri Ratast, sest selline asjade käik paneks Keskerakonna enne kohalikke valimisi tegelema oma siseasjadega ja võiks nii kahandada ka võimalusi, ütles Seeder, et Isamaa sellest kindlasti ei lähtu.

"Mina sellest kindlasti ei lähtu, mis saab Keskerakonnast ning kas neil tekivad sellest uued võimalused või uued probleemid. See ei ole presidendivalimistel meie jaoks mitte mingi argument."