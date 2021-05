Välisministeerium Kulli menetlust ei kommenteeri

"Saame öelda vaid seda, et presidendi otsusega kutsuti Clyde Kull saadiku ametist tagasi ja välisministeeriumi käsutusse," ütles Lemmik ERR-ile.

Mis Kullist edasi saab, on Lemmiku sõnul vara öelda ning see sõltub menetlusest.

"Välisministeerium ei saa seda teemat praegu kommenteerida," sõnas Lemmik.

Reinsalu: välisministeeriumi selgitused võtaksid vandenõuteooriad maha

Eelmise välisministri ja praeguse riigikogu liikme Urmas Reinsalu sõnul tuleks välisministeeriumi laiem selgitus ilmselt kasuks.

"Mul on keeruline öelda, teadmata neid tehiolusid, aga üldiselt elus on ikka nõnda, et teinekord need asjad tulevad üht või teistpidi välja," ütles Reinsalu ERR-ile.

"Kui ei ole tegemist just asjaga, kus menetluse huvides ei ole võimalik kommentaare anda, siis tuleks seda ka nii öelda. Aga üldiselt varasemas vaates, kui mingisugune selgus ühiskonnal on, siis see võtab maha ka neid võib-olla väga pööraseid vandenõuteooriaid või konstruktsioone, mis võivad teinekord olla palju röögatuma ulatusega kui see mingi juhtum ise," lisas ta.

Reinsalu sõnul tema ametiajal mingeid probleeme seoses Clyde Kulliga esile ei kerkinud. "Clyde Kull on olnud välisministeeriumi raudvara ja kordagi ei tekkinud selliseid probleeme, mis sellise tonaalsusega on," sõnas Reinsalu.

"See on ebameeldiv üllatus ja ma loodan, et menetluses leiavad need asjad mingisuguse mõistliku seletuse ja süütuse presumptsioon riigis peab kehtima," ütles Reinsalu veel.

President Kersti Kaljulaid allkirjastas neljapäeval otsuse kutsuda tagasi Eesti suursaadik Prantsusmaal Clyde Kull. Prokuratuur on Kulli osas algatanud kriminaalmenetluse.

Prokuratuuri teatel on Kullile esitatud kahtlustus omastamises ametiisiku poolt ning riigisaladuse ja salastatud välisteabe käitlemise nõuete rikkumises.