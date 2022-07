Halduskohus lükkas Clyde Kulli kaebuse uuesti tagasi

Kohus otsustas jätta Clyde Kulli kaebuse rahuldamata ja jätta menetlusosaliste menetluskulud nende endi kanda, edastas kohtu pressiesindaja esmaspäeval.

Otsus ei ole jõustunud ning selle peale võib esitada apellatsioonkaebuse Tallinna ringkonnakohtule 30 päeva jooksul otsuse avalikult teatavakstegemisest arvates, s.o hiljemalt 17. augustil, lisas ta.

Kulli sõnul on riigisaladuse luba talle vajalik diplomaatiliste töökohuste täitmiseks. "Pärast seda, kui kapo otsustas 18. mail 2021 riigisaladuse luba mitte pikendada, kutsuti mind presidendi 20. mai otsusega tagasi välisministeeriumisse oma ametikohalt Pariisis, kus olin suursaadik Prantsusmaal ja OECD juures. Olen veendunud, et tegemist on suure eksitusega ja soovin enda õigusi kaitsta," kirjutas Kull juuli algul meediale saadetud läkituses.

Kull on varemgi teinud katseid, et kohus tema kaebuse riigisaladuse loa andmisest keeldumise vastu arutada võtaks.

17. juunil 2021 esitasid vandeadvokaadid Aivar ja Marko Pilv Kulli Tallinna halduskohtule Kulli kaebuse kaitsepolitsei otsuse vaidlustamiseks, millega keelduti tema riigisaladuse loa pikendamisest. Mullu 17. detsembri määrusega jättis Tallinna halduskohus kaebuse läbi vaatamata. "Kohus leidis, et kuna ma ei tööta enam ametikohal, mis nõuab riigisaladusele juurdepääsuluba, siis puudub alus kaebuse läbi vaatamiseks," ütles Kull.

Kulli esindajad vandeadvokaadid Aivar ja Marko Pilv esitasid apellatsioonikaebuse Tallinna ringkonnakohtusse, kus kaebus rahuldati ning saadeti asja sisuliseks läbivaatamiseks tagasi Tallinna halduskohtusse.

Kohus pidi tegema otsuse Kulli kaebuse asjas 15. juulil, kuid avaldas selle esmaspäeval, 18. juulil.

Kulli suhtes on ka prokuratuuri poolt alustatud kriminaalmenetlus omastamise (esinduskulud) ning väidetava riigisaladuse hoidmise rikkumise küsimuses, mis nüüdseks on lõpetatud. Prokuratuur pole esimese kahtlustuse, omastamise osas, kohtueelset menetlust veel lõpule viinud. Nüüdseks on riigisaladuse osa kahtlustusest ära kukkunud.

Kull on varem nentinud, et riigiprokuratuur ja kapo on tema ja ta karjääri hävitanud.