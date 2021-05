Kiik: maskikohustuse võib kaotada kui nakatumisnäitaja langeb alla 200

Eestis võib siseruumides maskikandmise kohustus kaduda juba paari nädala pärast. Mis tingimused peavad olema täidetud, et pea pool aastat kehtinud näo katmise kohustus tühistatakse, on arutuse all nii teadusnõukojas kui ka valitsuses.

Maskikandmise kohustus on Eestis kehtinud pool aastat. Kui sügisel suhtuti sellesse täie tõsidusega, siis nüüd näitab lühike käik kaubanduskeskuses, et paljude jaoks on see nõue puhas formaalsus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Isikukaitsevahendite ekspert Ille Nakurt-Murumaa ütles, et paljud inimesed kannavad maski valesti. "Mitte hingamisteede ehk nina ja suu ees, vaid lõua otsas, kõrva taga, tõmbavad nina välja, ehk kattes küll suu ehk siis valesti kandmine. Teine asi on see, et seda maski näperdatakse liigutatakse edasi tagasi lõua alla, lõua otsas nina ette," rääkis Nakurt-Murumaa.

Sarnast pilti ei näe mitte ainult kaubanduskeskustes, aga ka koolides, kus maskid on kohustuslikud alates 12. eluaastast. Aastaid isikukaitsevahendite kasutamist õpetanud naise hinnangul ei ole maskikandmise kohustus koolides põhjendatud.

"Ma arvan, et üldhariduskoolides korralikku maski kandmist ei ole võimalik saavutada. Koolides maski kandmise nõue on meie pettekujutelm, lootus, et see takistab nakkuse levikut," sõnas ta.

Novembri lõpust kehtiva maskikandmise kohustuse kaotamist arutasid sel nädalal nii teadusnõukoda kui ka valitsus, kuid üksmeelele ei jõutud kummaski.

Viroloogiaprofessor Irja Lutsar rääkis, et maskikohustuse kaotamine on nädalate küsimus, aga siiski tuleb jälgida epidemioloogilist olukorda.

Eestis on nakatumise tase langenud üheksa nädalat järjest, samas kasvab jõudsalt vaktsineeritute arv.

"Kui need tendentsid jätkuvad, siis kindlasti suvekuudel on võimalik maskikohustuselt üle maskisoovitusele siseruumides. Kui meie nakatumisnäitaja langeb alla 200, siis võib öelda, et oleme sellises tsoonis, kus võib selliseid leevendusi teha," rääkis tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Praegu on tekkinud olukord, kus viiendas klassis üks pinginaabritest peab maski kandma, sest on juba 12, aga tema sõber on sellest kohustusest pääsenud, sest on 11-aastane. Sellist olukord tahetakse edaspidi vältida.

Kiik arvas, et haridusvaldkonnas oleks mõistlik otsuseid teha kooliastmete kaupa.



Maskiarutelud jätkuvad uue nädala alguses nii teadusnõukojas kui ka valitsuses.