Myanmari endine liider ilmus esimest korda pärast riigipööret kohtu ette

Kohtuistung pealinnas Naypyidawis lükati aga kohe edasi. Enne istungit lubati Suu Kyil esimest korda silmast silma 30 minutit oma kaitsjatega kohtuda, vahendas BBC.

Kaitsjate sõnul paistis Suu Kyi olevat hea tervise juures, kuid tal ei ole olnud koduarestis viibimise ajal ligipääsu uudistele ning seetõttu on ta vähe kursis sellega, mis riigis parasjagu toimub. Kaitsjate sõnul ütles Suu Kyi, et sõjavägi on ähvardanud tema erakond Rahvuslik Demokraatia Liiga (NLD) laiali ajada.

"Meie partei kasvas välja rahvast, seega see püsib ka nii kaua, kuni inimesed seda toetavad," ütles Suu Kyi kaitsja Khin Maung Zawi sõnul.

Suu Kyi on ametist kõrvaldamise järel olnud 16 nädalat koduarestis.

Endist liidrit süüdistatakse kuues kuriteos, nende seas riigisaladuste seaduse rikkumises. Samuti süüdistatakse teda välismaise raadiotelefoni ebaseaduslikus impordis ning koroonapiirangute rikkumises.

Myanmari sõjavägi on süüdistanud NLD-d eelmise aasta novembris toimunud üldvalimistel petmises. Sõltumatute vaatlejate sõnul olid valimised üldiselt vabad ja õiglased ning kriitikute sõnul on Suu Kyi vastased süüdistused poliitiliselt motiveeritud.

Myanmari sõjavägi on alates riigipöördest demokraatiameelsete inimeste proteste maha surunud. Vaatlusorganisatsiooni Poliitvangide Abistamise Ühendus (AAPP) andmetel on armee tegevuse tõttu saanud surma üle 800 inimese, kinni on peetud üle 4000 inimese.