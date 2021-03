Ebaseaduslike maksete süüdistus on senistest kõige tõsisem. Sõjaväe andmetel on Suu Kyi lisaks rahale ebaseaduslikult vastu võtnud enam kui 600 000 dollari väärtuses kulda, vahendas BBC. Selle süüdistuse kohta pole tõendeid avalikustatud.

Aung Suu Kyi on olnud viimased viis nädalat teadmata asukohas kinni peetud ning muu hulgas süüdistatakse teda hirmu põhjustamises, välismaise registreerimata raadiotelefoni omamises ning koroonapiirangute rikkumises.

Brigaadikindral Zaw Min Tun süüdistab ka president Win Myinti ning mitut ministrit korruptsioonis.

Suu Kyi erakond Rahvuslik Demokraatialiiga (NLD) võitis eelmisel aastal valimised ülekaalukalt, kuid sõjaväe väitel tuli võit pettusega. Sõltumatud rahvusvahelised vaatlejad on vaielnud sõjaväe väitele vastu, öeldes, et pettust ei tuvastatud.

Samal ajal süüdistab inimõiguste organisatsioon Amnesty Myanmari sõjaväge tapatalgutes. Amnesty andmetel kasutab sõjavägi lahingrelvastust relvastamata protestijate vastu ning viib läbi kavandatud tapmisi.

Aung San Suu Kyi toetajad on protestinud alates sellest, kui ta veebruari alguses kinni võeti. Sõjavägi on proteste püüdnud maha suruda, nende käigus on surma saanud rohkem kui 60 inimest.