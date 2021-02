Inseneritudengid marssisid läbi suuima linna Yangoni südame, kandes valgeid riideid ning plakateid, millega nõuti endise liidri Aung San Suu Kyi vabastamist, vahendas Reuters.

Protestist võttis osa ka hulk liinibusse, mis aeglaselt läbi linna liikusid ning signaali andsid.

Mootorrataste ja autode kolonn sõitis läbi pealinna Naypyitawi. Dawei linnas mängis ansambel trumme samal ajal, kui rahvamass marssis. Waimawis kõndisid protestijad Irrawaddy jõe kallastel, kandes lippe ja lauldes revolutsioonilisi laule.

Paljudel protestidel kanti kaasas Suu Kyi pilte.

Myanmari endine liider on vahi all alates 1. veebruarist, mil sõjavägi tema valitsuse võimult kukutas. Suu Kyile on esitatud süüdistus impordi-ekspordi seaduse rikkumises. Tema kinnipidamine aegub esmaspäeval.

Alates riigipöördest on vaatlusorganisatsiooni Assistance Association for Political Prisoners andmetel kinni peetud rohkem kui 380 inimest. Enamasti on kinnipidamised toimunud öösiti.