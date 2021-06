Lastekaitse liit kritiseerib valitsuse plaani kärpida huviharidust

Eesti Lastekaitse Liidu hinnangul on laste ja noorte vaimne tervis koroonapandeemia ajal tõsiselt kannatanud ning selle taustal on nördimapanev valitsuse plaan kärpida huviharidust.

"See oli lastekaitse liidule tõeline šokk, et kohalike omavalitsuste huvitegevuse rahastamist poole võrra kärbitakse," ütles liidu lapse õiguste programmi koordinaator Helika Saar. Tema sõnul on nii peaminister kui ka teised ministrid rõhutanud laste vaimse tervise tähtsust, seda on ka koalitsioonilepingus ja valitsuse valges raamatus märgitud ning vaimse tervise teenuste jaoks eraldati ka omaette summa.

"Kui me räägime huvitegevusest, siis laste mõttes on see kindlasti ennetav meede ebavõrdsuse vähendamisel, riskikäitumise vähendamisel aga ka kindlasti vaimse tervise toetamisel," selgitas Saar.

Koroonapandeemia on mõjunud rängalt laste ja noorte vaimsele tervisele. Tõusnud on depressiooni sattunud laste arv, samuti on järsult kasvanud suitsiidikatsete hulk.

Lastekaitseliit leiab, et laste õigused on tihti poliitilise kemplemise objekt, nii oli näiteks Jüri Ratta valitsuse ajal psühhiaatrilise abi kättesaadavuse küsimusega, nüüd veeretab riigikogu edasi tagasi laste seksuaalse enesemääramise eapiiri tõstmise eelnõud.

"Lastekaitseliit tegi justiitsministeeriumile juba kümme aastat tagasi ettepaneku tõsta seksuaalse enesemääramise iga 16 eluaastani ja nüüd siis, kümme aastat hiljem, oleme jõudnud õnneks sellesse punkti, et justiitsministeerium on [kooskõlastus]ringile saatnud eelnõu, kus see 16 eluaastat on markeeritud ja on hea tõdeda, et väga laiad huvigrupid on seda toetamas. Nii justiitsministeerium, kui ka sotsiaalministeerium toetavad seda 16 eluaastat. Nüüd on loomulikult kõik riigikogu käes," rääkis Saar.

Lastekaitseliidu lapse õiguste programmi koordinaator meenutab poliitikutele ka üht olulist rahvusvahelist kokkulepet, millega Eesti on juba ammu liitunud: "Lastekaitse liit toetub alati oma arvamustes ÜRO laste õiguste konventsioonile ja riik ratifitseeris selle 30 aastat tagasi, 1991. aastal, millega ta kinnitas, et kõikides otsustes lähtutakse laste parimatest huvidest. See on see, millele meie oma arvamustes rõhume ja millest tegelikult riik peaks igas oma arvamuses juhenduma."

Peaminister Kaja Kallas kinnitas teisipäeval Postimehes avaldatud arvamusloos, et valitsus ei loobu kärpeplaanidest ka hoolimata sellest, et riik on kroonapandeemiast põhjustatud kriisist väljumas.