EELK Usuteaduse Instituudi rektoriks sai Ove Sander

Ove Sander on Nõmme Rahu koguduse õpetaja ja kirikuvalitsuse assessor, edastas e-Kirik.

Ta on olnud usuteaduse instituudi rektor ka aastatel 2012–2020. Praegu töötab Sander sotsiaalministeeriumi peakaplanina.

Ove Sanderil on doktorikraad filosoofias ja ta on töötanud vaimulikuna 30 aastat.

Usuteaduse instituut tegeleb vaimulike ja samuti näiteks hingehoidjate koolitamisega. Samuti on pakutud kursusi, mis mõeldud laiemale ringile.

"On olnud päris populaarne meil selline kursus nagu kristliku kultuuriloo kursus ja ma usun, et selliseid kursusi ja õppekavasid tuleb veelgi," ütles Sander.

Uut peakaplanit Ove Sandri asemel sotsiaalministeeriumisse tööle ei lähe ning kohustused võtab üle vaimse tervise osakond. Selles osakonnas asub tööle ka vanemkaplan Katri Aaslav-Tepandi.

Peakaplani ametikoht asutati ministeeriumis kaks aastat tagasi ning peakaplani ülesanne oli ehitada üles hingehoiusüsteem tervishoiu- ja hoolekandeasutustes. Koroonaajaga tuli ülesandeid veel juurde.

"Kõige olulisemana ma nimetan seda ligi 50 hooldekodu, kus täna on meil hingehoidjad sees ja kelle eest katab kulud riik sotsiaalministeeriumi kaudu. Siia lisandub hingehoiu telefon 116 123, mis sai siis kriisi ajal ellu kutsutud," rääkis Sander.

Sotsiaalministeeriumi kantsleri Maarjo Mändmaa kinnitusel projektid pooleli ei jää. Ta lisas, et uued kaplanid, kes asuvad tulevikus tööle haiglates ning hakkavad inimesi toetama ka koduvisiitidega, vajavad professionaalset ettevalmistust. Hooldekodudes töötab praegu 40 ja raviasutustes 15 kutselist hingehoidjat või kaplanit.

"Kui need küsimused olid siiani laiali, üksikute ametnike peal eraldi tervise valdkonnas või hoolekande valdkonnas, siis nüüd me oleme need toonud kokku, et senisest veel paremini kõik silme all püsiksid. Vastupidi, me väärtustame seda teemat väga. Ei kao ära hingehoidjad ja kaplanid," rääkis Mändmaa.

"Ma loodan küll, et see töö, mida sotsiaalministeeriumis Ove Sander tegi ja jätkab Katri Aaslav-Tepandi, jätkub ja on endiselt tulemuslik ja jätkusuutlik," ütles EELK peapiiskop Urmas Viilma.