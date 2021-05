Haapsalus tuli arheoloogilistel kaevamistel välja ehitusajalooline mõistatus

Arheoloog Anton Pärna sõnul on kaevamised Rüütli tänaval lõpusirgel ja jõutud on linna ajaloo vanima perioodini ehk 13. sajandisse.

"Vanimad leiud pärinevad 13. sajandi kolmandast veerandist. Neist vast kõige unikaalsemad on katked kerapotist, mis on Haapsalu kontekstis üpriski unikaalsed. Sarnaseid nõukatkeid oleme saanud viimati 30 aastat tagasi Jaani tänava äärest."

Kaevamised on pakkunud lisaks esemeleidudele ka ehitusajaloolise mõistatuse.

"Paljandus üks osa massiivsest piirdemüürist, mis on asunud linna põhjaküljel. Kas on tegemist kinnistumüüriga või on sellel müüril olnud ka mõni teine otstarve kaitserajatisena, on hetkel vara öelda," rääkis Pärn.

Küsimusi tekitab selle lõigu massiivsus. Pärna sõnul võib rajatis pärineda 14. sajandist.

"See tõlgendamine seisab veel küll ees, aga iseenesest on tegemist väga unikaalse ja üllatava leiuga, mis on säilinud tänu sellele, et hilisemad müürid olid rajatud ühe varasema müüri peale."