Fauci kaitses Wuhani labori rahastamist

NIAD toetas 600 000 dollariga uuringurühma EcoHealth Alliance, kes maksis seejärel raha Wuhani viroloogia instituudile. Raha eraldati selleks, et uurida riski, et nahkhiirte koroonaviirused võivad nakatada inimesi.

"Ma poleks täitnud oma kohust, kui me poleks seda uurinud. Te ei soovi uurida Virginia osariigi Faifaxi maakonnas nahkhiiri, et teada saada, milline on looma ja inimese vaheline seos. Nii et meil oli koostöö auväärsete Hiina teadlastega, kes olid koroonaviiruse ülemaailmsed eksperdid," ütles Fauci.

"Eesmärk oli uurida ja teha järelevalvet, kas need nahkhiireviirused on võimelised nakatama ka inimest. Suurem toetus oli 600 000 dollarit," lisas Fauci.

Fauci esitas kommentaarid kongressi kuulamisel rahvusliku tervishoiuinstituudi (NIH) 2022. aasta eelarvetaotluse raames.

NIH ütles juba 2020. aasta juulis EcoHealthile, et rahastamine peatatakse. NIH oli mures, et Wuhani viroloogiainstituut ei pruugi järgida ohutusstandardeid, teatas juba augustis The Wall Street Journal.

NIH sai teateid, et Wuhani viroloogiainstituut viib läbi uuringuid, mis põhjustavad tõsiseid bioohutusprobleeme, teatas The Wall Street Journal.

Mitmed eksperdid usuvad, et laborilekke teooria on kõige tõenäolisem epideemia puhkemise stsenaarium.

"Minu arvates sai koroonaviiruse leke alguse laborist," ütles USA haiguste tõrje ja ennetamise keskuse (CDC) endine direktor Robert Redfield.

"Olen veendunud, et viirus sai alguse Wuhani laborist," ütles esmaspäeval USA endine välisminister Mike Pompeo.

Bideni administratsioon nõuab koroonaviiruse päritolu täpsemat uurimist. Valge Maja kritiseeris nädala alguses ka Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) aruannet viiruse päritolu kohta.