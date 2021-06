USA-s kasvab surve koroonaviiruse päritolu väljaselgitamiseks

Koroonaviiruse päritolu väljaselgitamine on muutunud Valge Maja üheks peamiseks prioriteediks ja ametnike kinnitusel kavatsetakse läbipaistva uurimise algatamiseks Hiinat survestada. Mõned USA senaatorid on juba öelnud, et kui Hiina rahvusvahelist kogukonda ei aita, siis kehtestatakse neile jõulised sanktsioonid.