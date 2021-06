Fauci: Hiina peab avaldama üheksa inimese terviseandmed

Dokumendid puudutavad kolme Wuhani viroloogiainstituudi teadlast, kes haigestusid 2019. aasta novembris. Samuti kuut kaevurit, kes haigestusid pärast nahkhiirekoopasse sisenemist 2012. aastal. Kolm kaevurit said surma, teatas Financial Times.

"Tahaksin näha nende kolme inimese haiguslugusid, kes teadaolevalt 2019. aastal haigestusid. Kas nad jäid tõesti haigeks, ja kui jäid, siis millega nad haigestusid?" ütles Fauci.

"Sama on aastaid tagasi haigestunud kaevuritega. Mida ütlevad nende inimeste tervisekaardid?" lisas Fauci.

USA välisministeerium pole kommenteerinud, kas Bideni administratsioon küsis Hiinalt meditsiinilisi andmeid.

Koroonaviiruse päritolu on viimastel nädalatel tekitanud uusi küsimusi.

USA endine president Donald Trump ütles eelmisel aastal, et koroonaviirus sai alguse Wuhani laborist. Siis väitis enamus teadlasi ja USA ajakirjandust, et viirus arenes loomulikul teel, hüpates loomalt inimesele. Meedia nimetas neid, kes laborilekke varianti tõenäoliseks pidasid, vandenõuteoreetikuteks.

Laborilekke teooria on siiski viimastel nädalatel USA-s hüppeliselt toetust kogunud. Rühm silmapaistvaid teadlasi allkirjastasid kirja, kus väitsid, et laboriteooriat tuleb tõsiselt võtta. Tähelepanu pööratakse ka Wuhani teadlastele, kes saadeti haiglasse nädalaid enne esimese koroonanakkuse ametlikku registreerimist, teatas Financial Times.

Biden käskis eelmisel nädalal USA luureteenistustel viiruse päritolu osas 90 päeva jooksul selgusele jõuda. Valge Maja teatel arvasid "luurekogukonna" kaks haru, et viirus levis loomulikult, kolmas haru arvas aga, et viirus sai alguse Wuhani laborist. Ühelgi harul pole oma järelduste osas suurt usaldust.

Konservatiivsed USA poliitikud süüdistavad Faucit labori teooria eitamises. Poliitikud leiavad, et Fauci tahab kaitsta NIAID-i mainet. NIAID aitas rahastada Wuhani instituudi nahkhiirte viiruste uuringuid.

Ka USA välisministeeriumi koroonaviiruse päritolu uurimise endine juht David Asher seadis Fauci hiljutise tegevuse kahtluse alla.

"Ma olen hämmastunud, et Fauci alles nüüd terviseandmeid küsib. Olen pettunud, et Fauci ei tundnud huvi, et viirus võis alguse saada laborist" ütles Asher.

Trump süüdistas neljapäeval samuti Faucit laboriteooria esialgses välistamises. Samuti leidis endine president, et Hiina peab USA-le maksma kahjutasuks 10 triljonit dollarit.

Fauci ise eitab, et tema juhitud organisatsioonil võiks olla pandeemia ees vastutus. "Kas te tõesti ütlete, et oleme sellega seotud, sest andsime mitme miljardi dollari suuruse aasta eelarvega instituudile aastas 120 000 dollarit?" ütles Fauci.