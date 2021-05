Aruanne: Wuhani teadlased jäid haigeks juba kuu enne koroonapuhangut

Teadlaste haigustunnused meenutasid koroonaviiruse sümptomeid, teatas The Wall Street Journal.

USA praegused ja endised luureametnikud väljendasid erinevaid arvamusi aruande tõendite tugevuse kohta. Üks inimene märkis, et aruanne oli märkimisväärne, kuid vajab siiski täiendavad uurimist ja kinnitamist. Teine inimene kirjeldad aruannet usaldusväärsemana.

"Erinevatest allikatest teave oli suurepärase kvaliteediga. See oli väga täpne. Mida aruanne ei öelnud, oli see, miks teadlased haigestusid," ütles luureallikas.

USA endine välisministeeriumi tippametnik David Asher kahtleb, et teadlased haigestusid novembris tavalisse grippi.

"Ma kahtlen tõsiselt, kas kolm teadlast, kes töötasid hästi kaitstud laboris ja töötasid samade viirustega, haigestusid kõik juhuslikult samal nädalal raskesse haigusesse," ütles Asher.

Wuhani instituut ei ole jaganud nahkhiirte koroonaviirusega tehtud töö kohta algandmeid. Paljud peavad just nahkhiiri viiruse kõige tõenäolisemaks allikaks.

Hiina eitab, et viirus pääses liikvele laborist. Peking on väitnud ka, et viirus võis pärineda väljaspoolt Hiinat.

"USA hüppab jätkuvalt labori teooriaga. Kas see on tegelik mure viiruse allika pärast või tahetakse lihtsalt tähelepanu kõrvale juhtida?" teatas Hiina välisministeerium.

USA presidendi Joe Bideni administratsioon keeldus aruannet kommenteerimast.

Siiski leidis Valge Maja, et WHO ja rahvusvahelised eksperdid peavad uurima kõiki teooriaid. "Meil on jätkuvalt tõsiseid küsimusi epideemia leviku varasemate päevade kohta, sealhulgas selle päritolu kohta Hiina Rahvavabariigis," ütles Rahvusliku Julgeoleku Nõukogu pressiesindaja.

"Me ei hakka tegema avaldusi, mis piiraksid WHO käimasolevat uuringut, mis on seotud koroonaviiruse algallikaga. Poliitiliste põhjuste tõttu ei kommenteeri me kunagi luureküsimusi," lisas pressiesindaja.

Wuhani külastas märtsis WHO juhitud teadlaste meeskond. Meeskond leidis, et viiruse laborileke on äärmiselt ebatõenäoline. Meeskonnaliikmed ütlesid siiski, et nad ei vaadanud algseid laboriandmeid.

"Hiina võimud keeldusid meile ligipääsust Wuhani verepangale. Peking viitas algselt privaatsusprobleemidele. Lõpuks nad nõustusid juurdepääsu pakkumisega, kuid siiamaani pole seda me saanud," ütles meeskonnaliige.

USA, Euroopa Liit ja mitmed teised valitsused nõuavad koroonaviirusega seotud päritolu läbipaistvamat uurimist. Riigid nõuavad paremat juurdepääsu varajaste koroonaviirusega seotud juhtumite andmetele.