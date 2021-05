Valge Maja: loodetavasti alustab WHO uut koroonaviiruse päritolu uurimist

Valge Maja pressiesindaja Jen Psaki ütles esmaspäeval, et loodetavasti alustab Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) uut koroonaviiruse algse päritolu tuvastamisega seotud uurimist.

Ajakirjanikud küsisid esmaspäeval Psaki arvamust teooria kohta, et koroonaviiruse epideemia sai alguse Hiinas Wuhani viroloogiainstituudis.

"Loodame nüüd, et WHO saab alustada läbipaistvamat uut uurimise etappi," ütles Psaki.

Psaki kommentaarid tulid pärast pühapäeval avaldatud Wall Street Journali uudist. Uudislugu kajastas aruannet, mille kohaselt mitu Wuhani teadlast jäid haigeks juba kuu enne Hiina võimude ametlikku koroonapuhangu teadet.

Teadlaste haigustunnused meenutasid koroonaviiruse sümptomeid, teatas The Wall Street Journal.

WHO lükkas märtsis pärast esimest uurimist tagasi teooria, et viirus sai alguse laborist.

WHO peadirektori Tedros Ghebreyesusi tõi hiljem siiski välja, et uurimine oli ebapiisav. Ghebreyesuse sõnul keelati WHO meeskonnal juurdepääs olulisele teabele. Seetõttu ei saanud WHO kindlalt välistada, et viirus sai alguse laborist.

Peking keeldub endiselt jagamast algandmeid, mis annaksid rahvusvahelistele teadlastele parema ettekujutuse viiruse esimeste puhangute kohta. Psaki sõnul on sellised andmed aga vajalikud, et viiruse päritolu saaks täielikult ja läbipaistvalt uurida.