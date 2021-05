E-poodide sortiment jaekettide valikut üks-ühele ei kopeeri

Jaekettide e-poe sortiment erineb pärispoodide valikust. Ühest küljest on nimetusi reeglina vähem, teisalt aga on toidukauba osakaal suurem ning mitmed jaeketid on tööstuskauba osakaalu veelgi vähendamas.

Kaupluste võrdluses on jaekettide kaubavalik väga varieeruv, sõltuvalt nende suurusest. Nii jääb supermarketite sortiment umbes 10 000 ühiku piiresse, sellal kui suurimates hüpermarketites võib kaubavalikus olla umbes 70 000 nimetust kaupa. Ent reeglina, mida suurem on pood, seda suurem on seal ka tööstuskaupade osakaal.

Näiteks Prisma suurimas, Rocca al Mare poes on 70 000 nimetust tooteid, ent sellest vaid umbes 25 protsenti ehk 18 000 nimetust on toidukaubad, ülejäänud üle 50 000 tööstuskaubad.

Kuigi supermarketite (Linnamäe, Tiskre) kaubavalik on oluliselt väiksem, rõhuvad need just enam toidukaubale. Nii on neis esindatud 80 protsenti hüpermarketi toiduvalikust ehk umbes 14 000 nimetust.

Prisma väikseimas poes Tallinna vanalinnas on aga kaubanimetusi vaid 7000.

Prisma e-poes sõltub kaubavalik sellest, kas inimene tellib toidu kulleriga koju või pakiautomaati. Esimesel juhul on valikus sama palju tooteid kui Rocca al Mare kaupluses ehk 70 000, teisel juhul aga 40 000.

Prisma müügi- ja turundusdirektor Liina Pärlin ütleb, et e-poe kaubavalik on aasta-aastalt laienenud: "E-Prisma tootevaliku suurendamisega alustasime umbes kaks aastat tagasi ja oleme seda nüüdseks kahekordistanud."

Igast poest kaalukaupa e-poes osta ei saa. Prismas aga saab.

"Meie e-poest saab osta Fazeri pagarikoja värskeid pagaritooteid, samuti on lisandunud suurenenud valik värsket kala," loetleb Pärlin.

Selveri suurim pood asub Tallinnas Järvel. Selle sortimendivalik jääb oma 50 000 kaubanimetusega konkurendi suurimale alla. Toidukaup moodustab Järve Selveri valikust umbes 30 protsenti ehk suurusjärgus 15 000 nimetust.

Väiksemates Selverites on kaupa umbes 9000 nimetust. Ent seal moodustab toit valikust umbes 60 protsenti ehk kuni 5500 nimetust.

Kõige väiksem on toiduvalik Selver ABC-des (varem olid need peamiselt Comarketid), jäädes vahemikku 3500 kuni 9000 nimetust. Neis on toidukauba osakaal umbes 70 protsenti.

Selveri pressiesindaja Rein Olesk ütleb, et kaubavalik muutub Selverites mõningal määral iga kuu.

"Kui toode mõnes kaupluses ei müü, siis asendame me selle seal uuega. Selles mõttes on Selver väga paindlik. See tähendab, et ei ole olemast kahte samasugust Selverit," ütleb Olesk.

Selveri e-poe kaubavalikus on 12 000 kuni 13 000 toodet ning sellest umbes 70 protsenti moodustavad toidukaubad.

"Nii nagu muutub valik füüsilises kaupluses, muutub see ka e-poes," ütleb Olesk, lisades, et kaubavaliku põhimõtted erinevad e-poes tavakauplusest.

"E-poes keskendume rohkem hulgipakkidele ja suurematele toodetele, mida on füüsilises poes keerukam müüa, näiteks koduelektroonika," ütleb Olesk.

Selver müüb kaalu- ja letitooteid ka e-poes.

"Tõsi, võrreldes tavapoega on e-poes selliste toodete valik küll teinekord piiratum, kuid populaarsed ja nõutud tooted on alati müügil," möönab Olesk.

Rimi kommunikatsioonijuht Katrin Bats ütleb, et kaupluste kaubavalik ei sõltu ainult sellest, kas tegemist on mini-, super- või hüpermarketiga, vaid needki varieeruvad vastavalt rendipinna suurusele. Nii võib kõige väiksema Rimi hüpermarketi sortimendi olla oma füüsilise suuruse tõttu pea samasuguse kaubavalikuga kui kõige suurem Rimi supermarket.

Rimi hüpermarketite sortiment kõigubki 14 000 ja 25 000 vahel. Mini- ja supermarketite sortimendid aga jäävad suurusjärku 4500-25 000 nimetust. Ka piirkonniti on kaubavalik erinev.

Kui Prismas on tööstuskaupade osakaal aasta-aastalt kasvanud, siis Rimi, vastupidi, on selles vallas end koomale tõmmanud.

"Üldiselt võib öelda, et pakutavate kaupade valik pigem laieneb, aga ajas on osad kategooriad muutunud ka vähemtähtsaks. Oleme aegade jooksul müünud Rimis ka kontoritoole ja autokumme, aga täna me midagi sellist enam ei paku. Samuti on täiskasvanutele mõeldud riiete valik vähenenud ja seda just kliendiootusest tulenevalt," ütleb Bats.

Rimi alustas e-poega hiljem kui enamik konkurente. Neil on selles vallas kogemust pisut üle aasta.

Oma e-poe sortimenti on nad lisanud üle 10 000 toote, millest 63 protsenti on toidukaup ja 37 protsenti tööstuskaubad.

"Aasta tagasi alustasime tuhande toote võrra väiksema sortimendiga. Peamiselt oleme suurendanud just tööstuskauba valikut. Samas arvestame palju ka klientide tagasisidega ning ka see on kõikidesse tootekategooriatesse valikuid juurde toonud," ütleb Bats.

Rimi e-poest ei saa osta tooteid, mis vajavad hoiustamiseks eritingimusi, nagu näiteks soojad pitsad või jahutatud mereannid, mis vajavad säilitamiseks jääl hoidmist.

Kriisiaeg kahandas e-poe valikut

Ka Coopi e-poest kõiki kaupu ei saa. Näiteks pole seal lahtist letikaupa nagu pirukad või salatid. Müügil on eelpakendatud tooted, mis võimaldavad tellimusi kiiremini komplekteerida.

Coopi e-poe valik on aga aja jooksul teinud läbi kõva kokkutõmbamise - alustades oli valikus 15 000 nimetust kaupa, ent koroonakriisi alates tõmbas jaekett nimetuste hulga 8000 peale.

"Nõudlus läks niivõrd suureks, mistõttu selleks, et inimesi ära suudaks teenindada ja komplekteerimine võtaks vähem aega, tegime seda puhtalt efektiivsuse nimel. Sestpeale oleme taas tootenimetuste hulka kergitanud, hetkel on see umbes 10 000 juures," ütleb Coopi kommunikatsioonijuht Martin Miido, lisades, et otsest eesmärki tootenimetuste hulka kasvatada ei ole. "Mida laiem on sortiment, seda aeglasem on ka teenindus."

E-poe sortimendis on enam suurpakke, nagu näiteks kümnekilone kartulikott või 15-liitrine kassiliiv, mis on väga menukas kaup.

"E-poest on mugav just raskeid asju tellida, mida pärispoest ei taheta käsitsi tassida," ütleb Miido.

Coopi tavapoodides jääb supermarketite kaubavalik 8000 ja 12 000 nimetuse vahele ning hüpermarketites 25 000 ja 45 000 nimetuse vahele.

Maxima e-poodi peab Barbora. Nende sortimendis on umbes 14 500 nimetust kaupa. Võrreldes algusaegadega on kaubavalik umbes kahekordistanud, ent see sõltub ka hooajast. Umbes 60 protsenti sellest on toidukaubad, ülejäänu tööstuskaup.

"Müüme tavapärase supermarketiga küllalt sarnast kaubavalikut, lähtume samas ennekõike nõudlusest, hooajalisusest, aga ka klientide soovidest. Keskendume peamiselt toidu-, esmatarbe- ja kodukaupadele, mitte aga riietele, jalanõudele või kodutekstiilile," selgitab Barbora tegevjuht Kirke Pentikäinen.

Kõige väiksemates ehk Maxima X kauplustes on müügil 10 950 nimetust kaupa, supermarketites ehk XX kauplustes on müügil 18 900 nimetust. Hüpermarketites ehk XXX Maximates on valikus 22 900 toodet.

"Kaubavalik kauplustes muutub pidevalt. Analüüsime, milliseid tooteid inimesed rohkem vajavad ja lisame need valikusse ning vähem ostetavad kaubad langevad sortimendist välja," kommenteerib Maxima turundusdirektor Tiia Schapel. "Hetkel olemegi planeerimas muudatust, et ühtlustada Maximates kaupade väljapanekuid, et kliendil oleks samasugune ostukogemus igas poes, sõltumata linnast."

Muudatuste käigus on Maxima vähendamas ka tööstuskaupade osakaalu, mis teeb riiulitel lisaruumi toidukaubale. Kui suure osa tööstuskaubad praegu Maxima kaubavalikust moodustavad, jättis Schapel täpsustamata.