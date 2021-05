Proviisorite nappus sunnib apteegiomanikke seadusest mööda hiilima

Apteekrite liidu hinnangul on Eestis apteeke nii palju, et nende juhtimiseks pole piisavalt seadusega nõutud kvalifitseeritud inimest ehk proviisorit. Apteegi omanikud on seetõttu hakanud seadusest mööda hiilima.

Ametlikult on kõik väga lihtne – apteegi tegevusluba kehtib juhul, kui rohupoel on proviisori haridusega juhataja. Kui teised töötajad võivad olla ametis osalise koormusega, siis juhatajalt nõutakse täistööajaga töötamist. Kuna apteeke on palju, aga proviisoreid napib, siis püütakse sellest nõudest mööda hiilida.

"Ravimiamet on viimastel kuudel märganud, et mõned juhatajad ei ole kättesaadavad, ei täida oma rolli sellisel moel, nagu me ootaksime," ütles ravimiameti inspektsiooniosakonna juhataja Liis Prii.

Kui seni oli probleemiks, et mõnes apteegis oli juhataja ametis nii väikese töökoormusega, et töötajadki teda suurt ei näinud, siis sel kevadel hakanud levima uus trend – apteegijuhatajate rentimine.

Ravimiamet sellist lahendust võimalikuks ei pea ning sel nädalal loodi pretsedent, kui keelduti renditöötajat apteegijuhatajaks vormistamast.

"Tegemist on Tallinnas asuva apteegiga, millel juhatajat ei ole mõnda aega olnud ja tegevusloa omaja soovis isikut, kes töötaks tema apteegis renditöötajana 0,7 koormusega," ütles Prii.

Kuna apteegiomanik võib otsuse vaidlustada, siis Prii juhtunust täpsemalt rääkida ei soovinud. Tegu pole üksikjuhtumiga, sest mitu menetlust on pooleli. Amet on arvestanud, et ilmselt võib vaidlus jõuda ka kohtusse välja.

"Kuna apteegijuhataja vastutab apteegitöö eest isiklikult, ta kantakse tegevusloale, siis ta ei saa ju olla samas renditöötaja, kes töötab hoopis teisele tööandjale. Need renditöö küsimused on uued, aga tundub, et see renditööasi on aina levinum," rääkis apteekrite liidu peaproviisor Kaidi Sarv.

"Apteegijuhataja ei saa olla nii, et täna olen ma juhataja siin ja homme olen ma seal ja kolmandas kohas veel reatöötaja," lisas Sarv.

Sarve sõnul ollakse apteegijuhatajate leidmisega hädas Tallinnas, sest pärast mullu aprillis jõustunud apteegireformi tuli senistele haruapteekidele leida proviisorist juhatajad ja enam ei piisanud seal ametis olnud farmatseudist.

"Iga proviisor ei ole apteegijuhataja, aga kui sa juba apteegijuhataja ülesande endale võtad, sellega nõus oled ja litsentsi taotled, siis sellisel juhul pead sa tegelikult ka seal apteegis töötama," ütles Sarv.

Sarve sõnul on Eestis proviisoreid piisavalt, lihtsalt apteeke on kolm korda rohkem kui oleks mõistlik. Sellest ka probleemid tööjõuga.