Konkurentsiamet on apteegireformi järelanalüüsiga lõpusirgel

Apteegireformist, mille eesmärk oli lahutada ravimite jae- ja hulgimüük, on möödas üle kolme aasta, kuid senini on vastuseta mitmed küsimused, näiteks see, kui paljud apteekidest on proviisoriapteegid tegelikult ja kui paljud ainult näiliselt.

Konkurentsiamet on varem lubanud, et apteegireformi järelanalüüs valmib aasta lõpuks ning ameti kommunikatsioonipartner Eike Kingsepp kinnitas ERR-ile, et plaanid pole muutunud.

"On planeeritud valmima selle kuu jooksul, oleme lõpetamas," ütles Kingsepp.

Analüüsi põhjal annab konkurentsiamet soovitusi konkurentsi parandamiseks või selle kahjustamise vähendamiseks ravimiturul.

Konkurentsiameti järelevalveosakonna juhataja Juhan Põldroos on varem öelnud, et konkurentsipoliitika poolt vaadatuna reform oma eesmärke täitnud ei ole.