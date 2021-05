Süüria president Assad vormistas end neljandaks ametiajaks

Kaks teist presidendikandidaati, endine minister Abdallah Salloum Abdallah ja niinimetatud "sallitud opositsiooni" liige Mahmud Merhi said ametlike tulemuste kohaselt vastavalt 1,5 ja 3,3 protsenti häältest.

Algselt oli teatatud, et ametlikud valimistulemused tehakse teatavaks reede õhtul.

Vägivalla tase on Süürias praegu madalaim alates kodusõja puhkemisest 2011. aastal, ehkki riigi majandus on vabalanguses.

Lääne meediakanalid prognoosisid juba ette, et aastast 2000 võimul olnud 55-aastane Assad jääb pea kindlasti ametisse edasi, kuivõrd valimisi kontrollivad tema liitlased ja erakond.

Assadi vastasteks olid endine riigiminister Abdallah ja Merhi, kes kuulub niinimetatud "sallitud opositsiooni", mida eksiilist tegutsev ja valimistelt kõrvale jäetud opositsioon on kirjeldanud režiimi käepikendusena.

USA ja Euroopa Liit on juba teatanud, et Süüria valimised on farss, kuivõrd need pole ei vabad ega õiglased.