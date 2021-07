Hiina tahab Süürias mõjuvõimu suurendada

Süüria president Bashar al-Assad väitis mais, et võitis viimastel valimistel 95 protsenti häältest. Wang oli esimene välisriigi välisminister, kes Assadit pärast "tagasivalimist" külastas. Wang osales ka Assadi vande andmise tseremoonial.

Wang tegi ettepaneku, et Süüria osaleks Hiina "siiditee" projektis, teatas The Times.

"Me tervitame seda, et Süüriast saab meie uus partner. Toetame Süüriat vastuseisus ühepoolsetele sanktsioonidele, et leevendada humanitaarseid raskusi," ütles Wang.

Assadi peamised toetajad on Venemaa ja Iraan. Mõlemaid riike mõjutavad samuti lääneriikide sanktsioonid. Seetõttu proovib Assad rahalist tuge leida Hiinast.

"Süüria soovib ühineda "siiditee" projekti algatusega ning tugevdada Hiinaga majanduse, tehnoloogia ja kultuuri alast koostööd. Täname Hiinat humanitaarabi pakkumise eest," ütles Assad.

Süüria kodusõda algas 2011. aastal. Moskva ja Peking kasutasid mõlemad ÜRO Julgeolekunõukogus oma vetoõigust, et takistada rahvusvaheliste sanktsioonide kehtestamist Damaskuse vastu.

Hiina ja Süüria potentsiaalsel koostööl on ka mitmeid probleeme.

Hiina ettevõtted pole siiski valmis riskima majanduskeskkonnas, kus valitseb kehv turvalisus ja ärielus domineerivad sõjapealikud.

"Siiditee" projekt on nelja triljoni dollari suurune infrastruktuuriplaan. Skeptikud muretsevad, et Hiina kasutab projekti oma globaalseteks poliitilisteks ambitsioonideks. Peking tahab kasutada projekti, et vähendada lääneriikide globaalset mõjuvõimu, teatas The Times.

Süüria on endiselt jagatud neljaks tsooniks, Assadi režiim kontrollib siiski kõige suuremat territooriumi. Lääneriigid keelduvad endiselt Damaskuse vastaste sanktsioonide tühistamisest.