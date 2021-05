Läti seim lubas restoranidel vabas õhus lahti olla kuni keskööni

Seim kiitis need parandused COVID-19 nakkuse ohjeldamise seadusse vastu lõplikul lugemisel.

Praegu tohib vastavat teenust pakkuda kuni kella 21-ni. Ka see toimub parlamendi otsuse alusel, mille rahvasaadikud tegid vastu valitsuse tahtmist.

Paranduste pakilisust arvestades on oodata, et need jõustuvad mai lõpus või juuni algul.