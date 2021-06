Eesti välisturismi hoiavad tagasi naaberriikide reisipiirangud

Välisturistide saabumist Eestisse hoiavad tagasi naaberriikidega seni kehtivad reisipiirangud, kuid nende kadudes on Eesti turismiedendajad valmis oma reklaamikampaaniaid käivitama. Samas pole neil usku, et sel suvel tavapärased mahud taastuvad.

"Oleme ootel, et Läti ja eelkõige Soome lubaks taas vabamat piiriületust. Kui see juhtub, siis oleme kohe valmis käivitama oma kampaaniad turistide siia kutsumiseks," ütles Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) turismiarenduskeskuse direktor Liina Maria Lepik ERR-ile.

Ta pani suuri lootusi Soome valitsuse järgmise nädala võimalikele otsustele, mis kärbiksid seni piiriületuse suhtes kehtivaid tõkkeid.

Soome soovitab oma kodanikel hoiduda vältimatu vajaduseta reisimisest ning nõuab kõigilt riiki saabujatelt, ka oma kodanikelt, negatiivset koroonatesti. Läti lubab riiki siseneda ainult neil, kel selleks on oluline põhjus, nõuab sisenejatelt PCR-testi negatiivse tulemuse esitamist ja neil, kes saabuvad riikidest, kus nakatumise tase on kõrgem kui 50 nakatumist 100 000 elaniku kohta viimase kahe nädala jooksul, 10-päevasesse eneseisolatsiooni jäämist.

Välisministeeriumi igareedese ülevaate kohaselt kehtib vastavalt nakatumise tasemele liikumisvabaduse piirang Lätist saabujatele. Soomest tulijaid piirangud ei puuduta.

Küsimusele, kas Eesti võiks oma reklaamikampaanias kasutada ka argumenti, et oleme üks Euroopa kõige vähemate koroonapiirangutega riik, vastas Lepik, et seda tuleb reisimisvõimaluste avanedes vaadata, kas oleme ka sel hetkel veel sellises positsioonis.

Välisturismi kiire taastumise suhtes jäi skeptiliseks ka Tallinna lennujaama turundus ja kommunikatsioonijuht Margot Holts. "Maskikandmise kohustuse mahavõtmine Eestis ei pruugi välismaalastele argument olla, kuna inimesed lähtuvad oma kodumaa olukorrast ja tunnetusest, mis nad saavad oma igapäevast elu elades. Teise riigi situatsiooni on eemalt päris keeruline tunnetada," rääkis Holts. "Kui oma riigis on piirangud tugevad, siis ei pruugi tajuda, et kusagil võib teistmoodi olla," lisas ta.

Lennujaama turundusjuht leidis, et sel hooajal võib oodata rohkem Balti- ja Põhjamaade inimeste reise lõunasse, aga turistide voogu Kesk-Euroopast siiapoole ta ei eelda.

Holts rõhutas, et lennujaam kutsub turiste tutvuma sihtriigi koroonapiirangutega ning käituma reisil vastutustundlikult, et inimesed teeks oma reisiplaane läbimõeldult ja rahulikult.

Tema sõnul lennujaam välismaal Tallinna kui sihtkoha reklaamimisega ei tegele, märkides, et ettevõttel pole selleks vahendeid ning loodab siin EAS-ile. Küll aga propageerib lennujaam Eestist välja lendamise võimalust. Praegu on kampaania ettevalmistamisel ning juuni keskel võiks see käivituda, märkis Holts.

Ka Lepik märkis, et EAS on ette valmistamas suurt kampaaniat Eesti siseturismi edendamiseks, mis peaks käivituma juba reedel.