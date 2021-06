Suursaadik: Läti valitsus võib teisipäeval piirangutes leevendusi teha

"Ilma liigselt spekuleerimata tahaks ikkagi loota, et võimalikult varsti, ehk juba homme otsustatakse, et vaktsineeritud isikutele muutuksid [riiki sisenemise] tingimused lihtsamaks. Et näiteks vaktsineeritud isik ei peaks enam piiri peal testi tegema ja et vaktsineeritud või siis COVID-19 läbi põdenud isik võiks samamoodi sõita lihtsalt huvireisile Lätti," rääkis Hilpus.

Suursaadik meenutas, et praegu kehtivate piirangute kohaselt on Läti lubanud ainult hädavajaliku reisimise, mis tähendab piiratud arvu põhjusi, mille korral saab Lätti siseneda. "Ja turism või siis lihtsalt Lätti ostlema sõitmine ei kuulu nende hädavajalike tingimuste hulka," lisas ta.

Igakordsel Lätisse sisenemisel tuleb praeguse korra kohaselt ette näidata värskelt tehtud negatiivne testi tulemus.

"Praegu on teada, et homme peaks hakkama Läti valitsus neid küsimusi uuesti arutama," märkis Hilpus. "Ma tahaks loota, et Läti teeb need vastavad otsused võimalikult varsti. Kui mitte homme, siis kindlasti lähematel nädalatel," lisas ta.

Alates teisipäevast, 15. juunist avatakse Lätis teatud tingimustel restoranide siseruumid piiratud suurusega seltskondadele ning sama kehtib ka spordivõistlustel osalemise kohta, ütles Hilpus.