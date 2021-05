Kreeka vaktsineerib turismisektori päästmiseks kõigepealt saarte elanikud

Enamik Euroopa Liidu riike vaktsineerib kõigepealt vanemad inimesed. Epidemioloogide sõnul on see kiireim viis surmajuhtumite vähendamiseks. Kreekas on esmatähtis aga saarte elanike vaktsineerimine, teatas The Wall Street Journal.

2019. aastal andis turismisektor 20 protsenti Kreeka sisemajanduse koguproduktist.

Aastal 2020 võttis Kreeka vastu vaid seitse miljonit turisti. 2019. aastal oli see arv 33 miljonit.

Kreeka avas turistidele oma piirid uuesti 15. mail. Kreeka kõrge koroonaviiruse levik siiski takistab turismisektori taastumist. USA ja Suurbritannia ei soovita oma kodanikel Kreekas puhata.

29. mai seisuga oli Kreekas ühe vaktsiinisüsti saanud 3,6 miljonit inimest. Täielikult oli vaktsineeritud kaks miljonit inimest. Kreekas elab 10,4 miljonit inimest.

Kampaania "Sinine Vabadus" raames plaanib valitsus vaktsineerida juuni lõpuks kõik Egeuse ja Joonia mere saarte 700 000 elanikku. Kõigile saarlastele pakutakse Johnson & Johnsoni ühe süstiga vaktsiini.

Santorini saare elanik Argyris Souanis varustab turiste suveniiridega. Eelmisel aastal Souanise äritegevus katkes. 2020. aastal ei müünud Souanis praktiliselt mitte ühtegi suveniiri. See aasta proovib Souanis eelmise aasta katastroofi vältida. Kogu tema perekond tahab kasutada valitsuse varajase vaktsineerimise pakkumist. Souanis on 32 aastat vana.

"Siinne majandus põhineb 100 protsenti turismil. Oleme kõik nõus laskma end vaktsineerida, muud valikut pole," ütles Souanis.