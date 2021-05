Pärsti renoveeritud lasteaed sisustati mõisamiljöö vääriliselt

Pärsti lasteaia kasvandike päev algas reedel ühiste mängudega õues, sellele järgnes söögivahetund samuti õues. Vaid lõunauinaku ajaks siirduti tuppa, sest ees ootas vastutusrikas esinemine lasteaia taasavamispeol, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Siiamaani on remonti teinud töötajad ise, värvides seinu kätte juhtuva materjaliga. Aga nüüd, kui me renoveerimist planeerisime, siis sai ikkagi mõeldud, et sisemus peaks siin tulema mõisa miljööle vääriline," rääkis Viljandi valla lasteaia Päikesekiir direktor Astra Jamnes.

Pärsti lasteia ainsa rühma käsutuses on viis ruumi: riietehoid, pesuruum, suur koridor, klassiruum ja magamistuba. Kõik, mis mõisas oli väärtuslikku, sisekujundaja Kaari Metslang ka säilitas. Kõik uus aga sobitati vana mõisaga.

"Olid küll uuringud, aga välja tuli võrdlemisi vähe sellist, millest kinni haarata, mis jällegi minule andis võimaluse ennast väga vabalt tunda ruumi kujundamisel. Tahtsin, et neil oleks siin mõisapargist inspireeritud õhustikku, sellest said putukad ja loodus sinna ruumi kujundatud," selgitas OÜ Ruumimeister sisekujundaja Kaari Metslang.

Viljandi vald kulutas Pärsti lasteaia renoveerimisele 250 000 eurot. Kaks aastat pidid lapsed kasutama ajutisi ruume samas majas.

"Enne seda olid nad samades ruumides, mis olid, ma arvan, juba 20 korda üle värvitud seinad, kuskilt krohv lahti, kuskilt põrand lahti. Kole. Võrreldes sellega on see väga luksuslik, ma võiks öelda," rääkis lapsevanem Stella Ots.

"Ma arvan, et see mõis on praegu võitnud sellest, et on tehtud ots lahti renoveerimisel. Üks nurgake on nüüd täiesti eriline, siit saab edasi minna," ütles Kaari Metslang.

Lasteaia renoveerimise projekti tegi Hekse OÜ, sisekujunduse OÜ Ruumimeister, ehitas AS Eviko.