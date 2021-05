Mali põhiseaduskohus kuulutas kolonel Goita üleminekupresidendiks

Otsuses on öeldud, et sel nädalal võimu haaranud Goita täidab "üleminekupresidendi kohuseid kuni üleminekuprotsessi lõpuni". Kohtu sõnul langetati seesugune otsus, kuna presidendi ametikoht on presidendi kohusetäitja Bah Ndaw' tagasiastumise järel täitmata.

Sõdurid pidasid Ndaw' ja peaminister Moctar Ouane kinni esmaspäeval. Neljapäeval mõlemad vabastati, misjärel nad ka kohe tagasi astusid.

Ndaw ja Ouane juhtisid üleminekuvalitsust, mille ülesandeks oli naasmine tsiviilvalitsuse juurde pärast seda, kui mullu augustis kukutati Mali valitud president Ibrahim Boubacar Keita.

Keita sundisid lahkuma Goita juhitavad noored ohvitserid pärast ulatuslikke meeleavaldusi väidetava korruptsiooni ja suutmatuse pärast toime tulla džihadistliku mässuga.

Goïta nimetati algselt asepresidendiks ning teised võtmetähtsusega ametikohad anti teistele armeeohvitseridele.

Varem reedel seletas Goita, et sõjaväel ei olnud muud valikut kui sekkuda.

"Me pidime valima korratuse ning kaitse- ja julgeolekujõudude ühtekuuluvuse vahel ja me valisime ühtekuuluvuse," märkis ta.

Malis tegutsevad koos Prantsusmaa vägedega Eesti sõjaväelased.