Eesti eriüksuslaste tegevus Malis peatati

Prantsusmaa peatas ajutiselt oma kaitsekoostöö ja ühiste sõjaliste operatsioonide läbiviimise Mali kaitseväega. Otsus langetati konsulteerides oma lähiliitlastega, sealhulgas Eestiga, ütles kaitseväe peastaabi teavitusohvitser.

"Eesti jalaväerühm operatsioonil Barkhane jätkab oma igapäevaseid tööülesandeid. Sihtüksuse Takuba raames osalevad Eesti eriüksuslased on koos Prantsuse eriüksuslastega ajutiselt peatanud ühise operatsioonialase tegevuse Mali kaitsejõududega," ütles ta.

Pressiesindaja lisas, et koostöö on peatatud seniks, kuni on kindlus, et Malit juhib tsiviilvõim ning peetakse kinni üleminekuperioodi pikkusest ja vajadusest läbi viia valimised.

Eesti erioperatsioonide väejuhatuse kaitseväelaste üksus alustas teenistust Malis operatsioonil Takuba mullu juulis. Eesti eriväelased asuvad samas Gao baasis, kus paiknevad Barkhane operatsioonil teenivad eestlaste jalaväerühm ning rahvuslik toetuselement.

Prantsusmaa teatas neljapäeval, et peatas sõjalised ühisoperatsioonid Mali vägedega pärast riigipööret, mis oli riigis juba teine üheksa kuu jooksul. Prantslaste sõnul vajavad nad tagatisi, et tsiviilisikud naasevad Malis võimule.