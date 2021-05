Venemaa eliidi tütred naudivad luksuslikku elu

Eliidi uuel põlvkonnal on kõrged tutvused. Nende vanemad on ministrid, parlamendiliikmed või Kremli tippbürokraadid. Noored poseerivad ajakirjades, sotsiaalmeedias on neil tohutu hulk jälgijaid, teatas Yahoo News.

Venemaal domineerivad ärimaailma mehed. Kaks korda rohkem mehi kui naisi asutavad oma ettevõtte. Head sidemed Kremliga aitavad ärimaailmas siiski ka venelannasid.

Jekaterina Tihhonova ja Maria Vorontsova on kaks kõige salapärasemat naist Venemaa ärimaailmas. President Vladimir Putini väidetavad tütred juhivad projekte, mille eelarved ulatuvad miljarditesse dollaritesse.

Endine tantsija Tihhonova oli kõigest 28-aastane, kui hakkas juhtima 1,5 miljardi dollari suurust projekti. Projekti raames arendatakse Moskva Riiklikus Ülikoolis teadus- ja tehnoloogiaparki.

Vorontsova juhib geenitehnoloogia arendamise programmi, mille eelarve on üle miljardi dollari.

Eelmisel nädalal müüs Venemaa kaitseministri Sergei Šoigu noorim tütar Ksenia Šoigu IT-idufirma. Firma kasum oli 2020. aastal üle kolme miljoni dollari.

Ksenia Šoigu elab avalikku elustiili. Ta korraldab spordiüritusi ja osaleb moeüritustel. "Olen kõigi projektide ema," ütles Prantsuse disainerikleiti riietatud Šoigu ühes intervjuus.

Igal aastal esitleb Venemaa eliit oma tütreid Tatleri ballil. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskovi tütar tegi näiteks oma esimese avaliku esinemise Tatleri ballil. Samuti debüteeris seal kaubandusministri Denis Manturovi tütar. 2018. aastal tegi ballil suure etteaste endise peaministri Viktor Tšernomõrdini tütretütar.

Venemaa eliidi tütred ei osale aktiivselt poliitikas. Nad kulutavad aega pigem sotsiaalmeedias. On siiski ka erandeid. Seltskonnategelane Ksenia Sobtšak kandideeris presidendiks. Sobtšak on tuntud kui "Putini ristitütar". Sobtšakile kuulub ka äri- ja meelelahutusimpeerium.

Poliitikaanalüütikute hinnangul oli Sobtšaki presidendiks kandideerimine aga lihtsalt osa Kremli poliittehnoloogiast.