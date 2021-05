Läti ja Eesti hakkavad kokku sobitama oma geodeetilisi süsteeme

Andmed koondatakse veebirakendustesse, mis on projekteerijate ja ehitajate jaoks hädavajalikud piiriüleste rajatiste, näiteks Rail Balticu trassi rajamisel.

Üks Euroopa Liit küll, aga geodeetilised süsteemid riikide vahel ei ühildu. Nii pole see mitte ainult Eesti ja Läti, vaid ka teiste naaberriikide puhul. Kui suured need erinevused on, saame peagi teada, aga Rail Balticu raudtee või ka riike ühendav maantee ei saa ju piiri ületades jõnksu sisse teha. Valgas ja Valkas on vaja teineteisega rohkemgi arvestada.

"Rahvusriikidel on oma geodeetilised süsteemid, mis üldiselt põhinevad Euroopa referentssüsteemil. Aga iga rahvusriik on kehtestanud oma lähteandmete baasil oma geodeetilised süsteemid. Ja kuna lähteandmed Eestil ja Lätil on pisut erinevad, võivad ka koordinaatväärtused piirialal mõneti erineda," lausus maa-ameti geodeesia osakonna juhataja Karin Kollo.

340 kilomeetrit Eesti ja Läti vahelist piirikoridori muudab töö mahukaks, kuid see-eest on tulemused kasutatavad aastakümneid. Läti loodab geodeetilise süsteemi ühtlustada ka Leeduga, kuid selleni pole veel jõutud.

"Ehitustööd on kõige sagedasem vajadus, kuid ka piirijoone õige tähistamine looduses. Aja möödudes on osa piiriposte kaduma läinud. Aga ühist süsteemi vajatakse ka veemajanduse ja maaparandusega seotud tööde tarvis. On ju tähtis, kummale poole vesi voolab," lausus Läti ruumiandmete infoagentuuri geodeesia osakonna juhataja Ivars Liepinš.

Ühismõõtmiste alusel luuakse üleminekumudelid, mis on pärast veebis kasutatavad avaandmetena, ütles Karin Kollo.

Eesti ja Läti piir aga mõõtmiste tulemusel ei muutu ja jääb ikka sinna, kus see praegu on.