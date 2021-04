Stoltenberg nõudis Venemaalt aru sõjaväe koondamise pärast Ukraina piirile

Ukraina välisministri Dmõtro Kulebaga kohtunud Stoltenberg ütles, et Venemaa peab lõpetama provokatsioonid.

"Venemaa peab austama rahvusvahelisi kohustusi. NATO toetus Ukraina suveräänsusele ja territoriaalsele ühtsusele on kõigutamatu. Me ei tunnista ega kavatse tunnistada Venemaa illegaalset ja illegitiimset Krimmi annekteerimist. Kutsume Venemaad lõpetama Ida-Ukraina võitlejate toetamise ja tõmbama oma väed Ukraina territooriumilt tagasi. NATO seisab Ukraina kõrval," rääkis Stoltenberg.

"Venemaa ei suuda enam kedagi üllatada. Ukraina ja meie sõbrad püsivad tähelepanelikud. Me ei kavatse kaotada aega ning kui Moskva peaks astuma hoolimatu sammu või alustama uut vägivallatsüklit, siis see on igapidi kulukas," sõnas Kuleba.

Moskva süüdistas aga NATO-t ähvardavas tegevuses. Kaitseminister Sergei Šoigu ütles, et NATO kavatseb tuua 40 000 sõjaväelast Venemaa territooriumi lähedale ja seetõttu kavatseb Venemaa astuda vastusamme nagu vägede võitlusvalmiduse kontroll ja õppused.

Kreml nimetas teisipäeval USA-d vaenlaseks ning soovitas USA sõjalaevadel hoida Krimmist eemale.