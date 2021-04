Biden ja Merkel kutsusid Venemaad vähendama vägesid Ukraina piiril

Ametkonna teadaande kohaselt jõudsid mõlema riigi liidrid telefonikõnes üksmeelele, et Venemaa vägede vähendamine Ukraina piiril tooks kaasa pingete languse kogu regioonis.

Ukraina julgeolekuteenistus (SBU) viib Hersoni oblastis läbi ulatusliku mitmeetapilise terroritõrjeõppuse, ütles SBU pressikeskus varem päeval. Õppus keskendus rannikualale ja piirile Krimmiga ning sellest võtavad osa SBU, relvajõudude, piirivalveteenistuse, politsei ja riikliku eritransporditeenistuse üksused.

Herson asub 2014. aastal Venemaa poolt annekteeritud Krimmi piiril. Teisipäeval teatas Ukraina poolteist kuud kestvate terroritõrjeõppuste algusest Venemaa piiril asuvas Harkivi oblastis.

Ka USA välisminister Anthony Blinken ja NATO peasekretär Jens Stoltenberg rääkisid kolmapäeval Brüsselis kohtudes vajadusest, et Venemaa lõpetaks sõjalise kohaloleku suurendamise Ukraina piiril.

"Nad arutasid pakilist vajadust, et Venemaa peataks agressiivse üksuste koondamise Ukraina piirile ja okupeeritud Krimmi," märgiti pressiavalduses. "Välisminister ja peasekretär jõudsid üksmeelele, et NATO jaoks on äärmiselt tähtis jätkata Ukraina toetamist."

Saksamaa süüdistas varem päeval vägesid Ukraina piirile koondavat Venemaad kolmapäeval provotseerimises.

"Minu mulje on, et Venemaa pool teeb kõik, et provotseerida reaktsiooni," lausus Saksa kaitseminister Annegret Kramp-Karrenbauer avalik-õiguslikule telekanalile ARD.

"Üheskoos Ukrainaga, ei lase me end sellesse mängu tõmmata," lisas ta.

Venemaa kasvav kohalolek Ukraina piiril on põhjustanud Läänes viimastel päevadel muret. Ühendriikide sõnul on Vene sõdureid piiril rohkem kui kunagi varem pärast 2014. aastat, mil puhkes sõda Kreml-meelsete separatistidega.

"Ukraina on seni reageerinud mõõdukal viisil. Oleme Ukrainale pühendunud, see on väga selge," märkis Kramp-Karrenbauer.