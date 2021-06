Hiina hakkab Sinovaci vaktsiini kasutama ka alaealistel

Hiina andis erakorralise loa Sinovaci koroonavaktsiini kasutamiseks 3-17aastaste laste kaitsepookimiseks. Teisipäeval andis WHO loa vaktsiini kasutamiseks täisealistel.

Hiinas vaktsineeritakse praegu ainult täisealisi, kuid nüüd andis riik loa Sinovaci vaktsiiniga ka lapsi vaktsineerida, vahendab Reuters.

Sinovac Biotechi juhatuse esimees Yin Weidong ütles, et veel pole teada, millal alaealiste kaitsesüstidega alustatakse, sest see sõltub riigivõimude otsustest.

Samas näitasid esimese ja teise faasi kliinilised katsed, et vaktsiin on ka laste peal efektiivne ning hoiab ära rasked haigusjuhud.

Yin tõi välja, et Sinovaci vaktsiin on eriti efektiivne, kui kahe kaitsesüsti asemel teha kolm, kuid sellekohased katsed alles käivad. Yin lisas, et pärast neid saab ametivõime informeerida, kui suur vahemik täpselt teise ja kolmanda süsti vahele jääma peaks.

Teise Hiina koroonavaktsiini Sinopharmi puhul piisab kahest kaitsesüstist. Ka seda vaktsiini testitakse praegu nooremaealiste peal. Sinopharmi arendamist rahastab Hiina riik ning see sai WHO-lt heakskiidu mai alguses.