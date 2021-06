Eesti ühinemist Euroopa digitõendiga hoiavad tagasi turvatestid

"Me tahtsime ka kindlasti esimeste seas olla, aga paraku selgus nädalavahetusel, et osad arendused ei saanud tähtaegselt valmis. Ja me kindlasti ei saa lubada, et laseme süsteemi käiku ilma turvatestimata," ütles sotsiaalministeeriumi e-teenuste ja innovatsiooni asekantsler Kalle Killar.

"Seetõttu me võtame pigem selle aja, et kogu terviksüsteem läbi testida ja olla valmis turvalise ja töökindla süsteemiga järgmisest nädalast," lisas Killar.

Tema sõnul ei olnud tegemist tõsise tõrkega. "99 protsenti arendustest oli valmis, aga on väga keeruline terviksüsteemi käivitada, kui mingi osa sealt vahelt puudu on. See võib olla ka väga väike osa, aga see on vajalik ja seetõttu on ka meie jaoks frustreeriv, et see niimoodi on. Aga jah, selleks, et terviksüsteemi testida, peab olema tervikuna ta valmis," rääkis asekantsler.

Killari sõnul loodab sotsiaalministeerium süsteemi järgmise nädala esimeses pooles töökorda saada ning hakata ka Eesti inimestele pakkuma Euroopa Liidu COVID-tõendi võimalusi.

1. juunil käivitati Euroopa Liidu digivärava IT-lahendus (EU Gateway) liikmesriikide COVID-i tõendite tunnustamiseks. Kõik liikmesriigid peaksid digiväravaga liituma hiljemalt 1. juuliks.