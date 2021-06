Euroopa Parlament andis lõpliku heakskiidu EL-i koroonatõendile

Ruutkoodiga (QR-koodiga) varustatud tõendeid hakkavad väljastama liikmesriigid, need on inimestele tasuta ning kättesaadavad nii digitaalselt kui ka paberil. Tegu on kolme eraldi sertifikaadiga, mis näitavad, et inimene on COVID-19 vastu vaktsineeritud, tal on kehtiv negatiivne testitulemus või on ta haigusest tervenenud. Heakskiidetud määrused tagavad tõendite piiriülese toimimise ning võimaldavad liikmesriikidel väljastada kogu EL-is kehtivaid tõendeid, teatas parlamendi pressiteenistus.

Digitõendi EL-i kodanikke puudutav määrus võeti vastu 546 poolt- ja 93 vastuhäälega, 51 liiget jäi erapooletuks. Kolmandate riikide kodanikke puudutav määrus võeti vastu 553 poolt- ja 91 vastuhäälega, 46 liiget jäi erapooletuks.

Digitõendite süsteem rakendub 1. juulil 2021 ning kehtib 12 kuud. Samas ei ole tõend vaba liikumise eeltingimus ega reisidokument, kuid riikide kehtestatavad täiendavad reisipiirangud peavad olema põhjendatud, edastas parlamendi pressiteenistus.

Kokkuleppe peab nüüd veel heaks kiitma ka liikmesriikide valitsusi esindav Euroopa Liidu Nõukogu, kuid arvestades seda, et parlament ja nõukogu on kokkulepe põhipunktid omavahel juba kooskõlastanud, peaks selle läbiminek nõukogus olema tagatud. Nõukogu heakskiidu järel avaldatakse kokkuleppe tekst Euroopa Liidu Teatajas ning tõendid hakkavad kehtima 1. juulist 2021.

Läbirääkimistel nõukoguga jõudis parlament kokkuleppele, et liikmesriigid ei tohi kehtestada tõendi omanikule täiendavaid reisipiiranguid, näiteks kohustuslik karantiin, eneseisolatsiooni või testimise nõue, väljaarvatud juhtudel, kui see on "proportsionaalne ja vajalik rahvatervise kaitseks". Põhjendus peab võtma arvesse teaduslikke tõendeid sealhulgas Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) avaldatud epidemioloogilisi andmeid. Täiendavatest piirangutest tuleks teisi liikmesriike ja Euroopa Komisjoni teavitada vähemalt 48 tundi ja avalikkust vähemalt 24 tundi enne piirangute kehtestamist.

Parlament rõhutas ka, et riigid peavad tegema kõik endast oleneva, et tagada testide taskukohasus ja kättesaadavus. Selleks eraldab Euroopa Komisjon EL-i erakorralise toetuse rahastamisvahendist 100 miljonit eurot, millest rahastatakse COVID-19 digitõendi väljastamiseks vajalike testide ostmist.

Liikmesriigid peavad tunnustama teistes liikmesriikides välja antud vaktsineerimissertifikaate, kui vaktsineerimiseks on kasutatud Euroopa Ravimiameti poolt heaks kiidetud vaktsiini (hetkeseisuga Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca ja Janssen). Jääb liikmesriikide otsustada, kas nad tunnustavad ka vaktsiine, mille on heaks kiitnud mõne teise riigi rahvuslik ravimiamet või mis on kantud Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) poolt erakorraliseks kasutamiseks lubatud vaktsiinide nimekirja.

Kokkuleppe kohaselt töödeldaks digitõendile kantud isikuandmeid vastavalt Isikuandmete kaitse üldmäärusele. Tõendite kontrollimisel isikuandmeid ei salvestata.

Digitõendi üle-euroopaline lahendus juba töötab ning mõned riigid on sellega ka ühinenud. Eesti on lubanud süsteemiga liituda sel nädalal.