Kanama-Valingu lõik saab esimese klassi maanteeks

Tallinna ringtee laiendamistööd on jõudnud Kanama-Valingu lõiguni, mille liikluskoormust võib võrrelda Eesti suuremate maanteedega. Ühes ööpäevas läbib seda maanteed ligi 10 000 sõidukit, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ta on võrreldav Tallinn-Tartu, Tallinn-Pärnu, Tallinn-Narva esimeste otstega Harju piirkonnas, siis liiklus kukub seal umbes 8000 autot ööpäevas ja väiksemaks," rääkis transpordiameti põhja teehoiu osakonna juhataja Janar Tükk.

Vähem kui viiekilomeetrise lõigu ehitamine läheb maksma üle 22 miljoni euro ja aega võtab tee neljarajaliseks ehitamine poolteist aastat.

"See on paras aeg. Ehitajal ei ole siin pikalt viivitada midagi, peamiselt selle töötempo sätestavad rajatised - viaduktid, tunnelid - ja samal ajal on vaja liiklus siin ära korraldada, liiklust kinni ei panda," selgitas Tükk.

Puurimist ja kaevamist on sel lõigul üksjagu, sest 4,6-kilomeetrilisele lõigule rajatakse kolm tunnelit jalakäijatele ja ratturitele, oma tunnel tehakse ulukitele, maa alla suunatakse ka Sauelt välja viiv liiklus.

Valingu senist kitsukest viadukti aga ootab ees lammutamine.

"Kõigepealt on meil nii plaanis, et ehitatakse uus kõrvale, täiesti uus ja see on ikkagi 2+2 liiklusele mõeldud. Ja siis, kui see on valmis ja sinna liiklus peale suunatud, siis lammutatakse vana ka. /.../ Betoonkeha tõenäoliselt jõuab selle aasta jooksul valmis, aga peale- ja mahasõidud ehk siis kõrged mulded, mis sinna viivad, ma arvan, et see jääb järgmisse aastasse," rääkis Tükk.

Tallinna-Pärnu maanteel asuva Kanama viadukti uuendamisest on huvitatud kaitsevägi, mis on kaardistanud oma põhilistel liikumisteedel asuvaid kohti, mis vajavad parandamist.

"Praegu on avanemas võimalus saada Euroopa Liidus sellisele projektile lisarahastust. Euroopa Liit nimelt pakub rahastust transporditaristu kohandamiseks selliselt, et nad suurendaksid sõjalist julgeolekut ja parandaksid üksuste liikuvust," selgitas riigi kaitseinvesteeringute keskuse koordinaator Kaupo Kaasik.

Probleem on Kanama viadukti kandevõimes ja juba praegu peavad lisaks kaitseväe rasketehnikale ka tsiviilliiklus kasutama ümbersõite. Kui sügisel avanevad Euroopa rahakraanid õnnestub Eesti suunas liikuma panna, siis peaksid Kanama viadukti uuendustööd valmima viie aasta jooksul.