ERR Armeenias: Pašinjani erakond loodab parlamendis enamuse säilitada

Teisipäeval toimus Jerevanis Vabariigi väljakul lastekaitsepäevale pühendatud kontsert. Tänulik publik vaatas lastekollektiivide esinemist. Vähem kui kolme nädala pärast tulevad need inimesed aga valimisjaoskondadesse, et valida uus parlament, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Alati loodame parimat, mitte keegi ei taha ju halba. Aeg näitab, kes võidab. Aga kelle poolt me hääletame - see on saladus," rääkis Aleksei.

Tundub, et vähemalt osa valijatest on valmis andestama peaminister Nikol Pašinjanile kaotatud sõda.

"Me kaotasime selle sõja juba enne sõda. Kaotasime, sest me ei olnud selleks valmis," ütles Rimma.

Pašinjani erakond Kodanike Kokkulepe loodab valimiste tulemusel hoida parlamendis enamust.

"Arvame, et rahvas näeb meie ehitatuid teid, koole, lasteaedu. Palkade ja pensionite tõstmist, riigikaitse-eelarve suurendamist. Ja rahvas on meil väga tark. Rahvas saab aru, et kui reformid oleksid tehtud varem, isegi aeglaselt enne, kui me jõudsime võimule, siis olukord sõjas oleks hoopis teistsugune," rääkis Kodanike Kokkuleppe parlamendisaadik Vahagn Aleksanyan.

2018. aastal läksid armeenlased tänavale loosungiga "Astu samm, viska Serž välja!". Nüüd loodab ekspeaminister Serž Sargsjani Vabariigi erakond revanši.

"Armeenias on vaja kiiresti võim vahetada. On võimatu päästa haiget operatsioonilaual, kui teda opereerib purjus hull torumees. Ja umbes selline

on olukord meie riigis," ütles erakonna Vabariik aseesimees Armen Ashotyan.

Erakorralised parlamendivalimised toimuvad Armeenias 20. juunil.