Mägi-Karabahhis toimub terav võimuvõitlus

Karabahhi sisepoliitika on äärmiselt läbipaistmatu. Pole päris selge, kellest on saanud piirkonnas uus liider, teatas Rferl.

Karabahhis konkureerivad võimu pärast kaks kohalikku poliitikut: de facto president Arayik Harutjunjan ja mõjukas julgeolekupealik Vitali Balasanjan.

Harutjunjan juhib isehakanud Artakhi Vabariiki. Ta võitis 2020. aasta märtsis toimunud presidendivalimised. Tegemist oli Karabahhi postsovetlikus ajaloos kõige konkurentsitihedama valimisega. Harutjunjan kogus esimeses voorus veidi alla 50 protsendi häältest. Tema konkurent Balasanjan kogus 15 protsenti häältest.

Karabahhi sõda kestis 44 päeva, sõja võitsid aserid. Pärast relvarahu sõlmimist vahetati välja peaaegu kõik Karabahhi piirkonna ministrid.

Harutjunjan lubas ise tagasi astuda ja lahkuda poliitikast. Ta pole seda veel teinud. 2. detsembril nimetas Harutjunjan Balasanjani kohaliku julgeolekunõukogu juhiks. Harutjunjani teatel alluvad Karabahhi relvajõud nõukogule.

Lõuna-California ülikooli Armeenia Uuringute teadur Emil Sanamyan leiab, et Balasanjani võim on Karabahhis kasvamas.

"Väga tõenäoline, et Balasanjan asendab Harutjunjani Karabahhi presidendina. Küsimus on, millal see juhtub? Karabahhis ei saa niipea veel ka valimisi korraldada," ütles Sanamyan.

Balasanjan on viimasel kahel aastal teravalt kritiseerinud ka Armeenia peaministrit Nikol Pašinjani. Balasanjan leiab, et Pašinjan on liiga läänemeelne.

"Balasanjanil siiski puuduvad administratiivsed ressursid ja tema parteil on ainult kolm kohta kohalikus parlamendis," ütles Sanamyan.

"Ma arvan, et Harutjunjan ei lähe kuhugi. Mõni kuu tagasi, kui inimesed nõudsid tema tagasiastumist, ütles Harutjunjan, et ta ei lahku, sest venelased toetavad teda," ütles Jerevani politoloog Benyamin Poghosian.

Poghosiani sõnul on Harutjunjanil hea läbisaamine Karabahhi Venemaa eriesindaja Rustam Muradoviga.

"Tegelik autoriteet on Karabahhis nüüd Venemaa käes. Rustam Muradov on Karabahhis kõige tähtsam isik. Karabahhi valitsus toimib endiselt, kuid Venemaal on piirkonnas tugev kontroll," lisas Poghosian.