Postimehe peatoimetajaks saab Mart Raudsaar

Postimees Grupi juhatuse esimehe Andrus Raudsalu sõnul on Raudsaar väga tugeva ajakirjandusliku taustaga ning on väärt täiendus Postimehe meeskonnale.

"Kauaaegse meediaõppejõuna teab Raudsaar isiklikult paljusid praeguseid parimaid ajakirjanikke ning olen kindel, et tema juhtimisel jätkab Postimees kvaliteetse ja vaba ajakirjanduse väärtuste eest seismist. Lisaks on Raudsaarel tänu pikaajalisele Meediaettevõtete Liidu juhi kogemusele hea ülevaade ajakirjandusettevõtete ärimudelitest nii meil kui mujal. Postimehele kaasaegse ja pikas perspektiivis jätkusuutliku ärimudeli leidmine ja juurutamine saab olema üks suuri ülesandeid, millele me koos Raudsaarega pühendume," ütles Raudsalu.

Raudsaare sõnul on tema eesmärk koos Postimehe suurepärase meeskonnaga teha Eesti parimat ajalehte, mis kirjutab eesti rahva, ühiskonna ja riigi jaoks olulistel teemadel. "Postimees on olnud läbi Eesti ajaloo üheks olulisemaks väljaandeks ning ma olen kindel, et ta on seda ka tulevikus," ütles Raudsaar.

Raudsaarest saab ka AS-i Postimees Grupp juhatuse liige.

46-aastane Raudsaar õppis aastatel 1992-1996 Tartu Ülikoolis ajakirjandust ja aastatel 1998–2000 läbis Oslo Ülikoolis meediaõpingute magistrantuuri.

Aastatel 1993–1996 töötas Mart Raudsaar ajakirjas Favoriit toimetajana, oli aastatel 1993–2002 Elva linnavolikogu liige ning 2000–2001 ajalehe Eesti Kirik reporter. Aastatel 2005–2007 toimetas ta Politseilehte.

Aastatel 2001–2010 oli Raudsaar õppejõud Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudis, 2010. aasta sügisest 2011. aasta sügiseni Tartu Ülikooli Narva Kolledži meediasuhete lektor, 2011. aasta sügisest kuni aastani 2017 töötas ta aga Tallinna Ülikoolis. 30. juunil 2010 nimetas Eesti Ajalehtede Liidu nõukogu Mart Raudsaare alates 1. augustist 2010 liidu tegevdirektoriks. 2017. aastast on Raudsaar Nõo vallavolikogu liige ja rahanduskomisjoni esimees. 2016. aastast lööb Raudsaar kaasa Euroopa kirjastajate katusorganisatsiooni News Media Europe'i nõukogus.

Raudsaar on avaldanud arvukalt artikleid pea kõigis Eesti suuremates ajalehtedes ning mitmes ajakirjas. Ta on võtnud korduvalt sõna Eesti ajakirjanduse, allikakaitse ja sõnavabaduse teemadel.

Aastatel 2001–2005 korraldas ta Tartu Ülikooli ja Taani ajakirjanduskooli koostöös rahvusvahelisi ajakirjandustudengite koolitusi, 2003. aastast on ta aidanud korraldada Taani ajakirjanduskooli koolitusi Brüsselis. Samuti on Raudsaar korraldanud toimetajakoolitusi Eesti Päevalehes, Äripäevas ja Eesti kohalikes lehtedes.

2003. aastast osaleb Raudsaar Eesti Ajalehtede Liidu pressipreemia ning Eesti Spordiajakirjanike Liidu pressipreemia žürii töös. Aastatel 2007-2008 oli ta Tartu Ülikooli ajalehe Universitas Tartuensis kolleegiumi esimees.

2007. aastal valisid Tartu Ülikooli üliõpilased ta socialia valdkonna kümne parima õppejõu sekka. 2011. aasta kevadel valisid Tartu Ülikooli Narva Kolledži tudengid Raudsaare aasta õppejõuks.

2014. aastast on Raudsaar ajakirja Riigikogu Toimetised peatoimetaja.

Seoses tööle asumisega Postimehes taandub Raudsaar Eesti Meediaettevõtete Liidu ja Riigikogu Toimetised juhi kohalt.