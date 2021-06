Vene uudisteportaal lõpetab tegevuse välisagendiks määramise tõttu

Väljaande toimetajad ütlesid avalduses, et kaalusid mitut viisi, kuidas jätkata tegevust pärast nimekirja kandmist mais, kuid iga stsenaarium oleks nende sõnul seadnud töötajad kuriteosüüdistuse või vangistuse ohtu.

"Sisuliselt lükatakse VTimes opositsiooni, poliitilise meedia nišši. Kuid me mõtlesime välja ja lõime hoopis teistsuguse väljaande," öeldi avalduses.

"Seega otsustasime VTimesi ilmumise lõpetada 12. juunil, Venemaa iseseisvuspäeval,"öeldi avalduses.

Vene justiitsministeerium teatas mais, et VTimes lisatakse välisagentide nimekirja, kuna see on registreeritud Hollandis. Välisagendiks määratlemine näeb ette oma rahaliste allikate kohta informatsiooni jagamist ning väljaannete ilmumist vastava märgistusega.

VTimes loodi eelmisel aastal Vedomosti endiste ajakirjanike poolt, kes lahkusid väljaandest pärast nende sõnul Kremli-meelse peatoimetaja ametisseasumist.

Mõne nädala eest määratlesid Vene võimud välisagendiks uudisteportaali Meduza, mis baseerub Lätis. Sarnaselt VTimesile lõid Meduza ühest väljaandest lahkunud ajakirjanikud pärast seda, kui selle etteotsa ilmusid väidetavalt Kremli-meelsed juhid.