Tallinna haigla ehitamine, vaatamata sellele, et see sõltub Euroopa Liidu rahast, on Tallinna jaoks prioriteet, samamoodi nagu Linnahalli kordategemine, ütles "Esimeses stuudios" Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart.

"Tallinna haigla peab tulema. See on Tallinna jaoks kindlasti üheks suureks prioriteediks. Jah, me sõltume Euroopa Komisjoni otsusest. Ka on tänase päevani lootus, et ka riik osaleb selles projektis. Ma arvan, et see on rohkem kui loogiline," ütles Kõlvart.

520 miljonit eurot maksma mineva suurhaigla ehitamiseks on Eesti Euroopa Komisjonile esitanud 280 miljoni euro suuruse taotluse. Varem oli taotletud 380 miljonit, kuid selle summaga Brüsselis ei nõustutud. Kõlvarti sõnul suudaks Tallinn ehk 100 miljonit ise või riigi abiga lisada, kuid kui Euroopast raha üldse ei tule, tuleb teha raske otsus.

"Kui mõtleme, kuidas me sellega hakkama saame – ja kui otsus tuleb null (eurot), siis see koormus, see ei ole Tallinna jaoks reaalne," lausus ta.

Teine suurem projekt, millega Tallinn on otsustanud kindlasti edasi minna, on Linnahalli uueks ehitamine. Riigieelarves on selleks ette nähtud 40 miljonit, Tallinna hinnangul läheks renoveerimine maksma 140 miljonit.

"Kui ehitushinnad hakkavad nii kasvama, nagu praegu näeme, ja riik ei toeta Tallinna haigla ehitust, siis peame vaatama, mis on reaalne. Aga on veel üks stsenaarium: vaatamata sellele, et (riigi poolt) raha on ette nähtud, otsime erapartnereid, et linna kulusid optimeerida," lausus Kõlvart, kelle sõnul kindlat kandidaati erapartneriks pole leitud.

"Aga kindel plaan on, et läheme selle projektiga lõpuni. Linnahall ei ole lihtsalt objekt meie jaoks. Plaan on palju laiem: jutt on linnaruumilisest kontseptsioonist, mille maht ja ulatus on palju rohkem kui ainult Linnahalli piirkond," märkis Kõlvart.

Kõlvarti sõnul meeldib talle idee, et Linnahalli juurde tuleb ka rahvusooperi uus hoone. "Nagu olen rääkinud, oleks see ideaalne lähenemine: selles piirkonnas kõrvuti ooperimaja, Linnahall, Kultuurikatel, kultuurikilomeeter, tekiks kultuurikvartal. Mulle selline lähenemine meeldiks väga," lausus ta.

Filmilinnaku toetamine jääb ootele

Kõlvarti sõnul on projekte, mida linn võiks või saaks toetada, veel, näiteks filmilinnak Kopli poolsaarel, mis jäi riigi poolt rahastatavate kultuuriobjektide nimekirjast välja, kuid Tallinna haigla ja Linnahalli rahastuse ebakindel seis sunnib valikuid tegema.

"Ka selline (filmilinnaku toetamise) plaan meil oli. Tänaseks võeti vastu mitte kõige lihtsam otsus, et suuremate objektide puhul peab tekkima selgus. Kui me näeme, mis on rahastusmudel Tallinna haigla ja linnahalli puhul, saame konkreetselt mõelda teistele suurematele objektidele. Praegu poleks õige võtta juurde objekte," lausus Kõlvart.