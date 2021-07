Tallinn kuulutas suurhaigla projekteerija leidmiseks välja kordushanke

Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuamet kuulutas reedel uuesti välja Tallinna haigla rahvusvahelise projekteerimishanke, mille pakkumuste esitamise tähtaeg on 4. august. Uue hankelepingu maksumus on enam kui kaks korda kõrgem eelmisest.

Sel nädalal lõpetati Tallinna suurhaigla projekteerimise eelmine hange lepinguta, sest suurem osa pakkumisi ületas hanke eeldatavat maksumust pea kaks korda.

Amet selgitas, et varasemas hankes tunnistati kaheksast esitatud pakkumustest alusdokumentidele vastavaks kolm pakkumust, kuid kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületasid olulisel määral hankelepingu eeldatavat maksumust, mis on 11 miljonit eurot (ilma käibemaksuta).

Kolmas kord välja kuulutatud projekteerimise riigihanke eeldatav maksumus on 23 miljonit eurot (ilma käibemaksuta). Mõnevõrra on täpsustatud hanke tehnilist dokumentatsiooni eelneva hanke käigus täpsustavaid küsimusi põhjustanud hanke osades.

Tallinna linnakantsleri Kairi Vaheri sõnul on linn analüüsinud turuolukorda. "Tuleb tunnistada, et paari kuuga on toimunud turul muudatused, mistõttu peame vastavalt turutingimustele korrigeerima ka hanke tingimusi," nentis Vaher.

"Uus hange küll väga palju varasemast ei erine ja jätkuvalt on oluline osa haigla arhitektuurilisel lahendusel, mida me eelmises pakkujate dokumentatsioonis hindamiseks ei avanudki ehk pakkumuste arhitektuurset ning maastikuarhitektuurset osa. Nii saavad näiteks eelmises hankes osalenud kasutada seda tööd, mida nad eelmises hankes osalemisel esitasid," selgitas Vaher.

Hankes on osalema oodatud haiglate projekteerimisele spetsialiseerunud ning selles vallas suurt töökogemust omavaid projekteerimisfirmasid nii Eestist kui ka teistest riikidest. Riigihange korraldatakse väärtuspõhise rahvusvahelise projekteerimise hankena, mille puhul pakkuja esitab koos hinnapakkumisega hindamiskomisjonile hindamiseks ka kavandatava haiglahoone ning maastikuarhitektuuri kontseptsiooni.

Riigihanke võitja loodetakse välja kuulutada augusti teises pooles. Esimest korda kuulutati Tallinna haigla projekteerimishange välja märtsi lõpus. Too hange tühistati nädal hiljem, sest linnavalitsus avastas projektimeeskonnas võimaliku huvide konflikti. Uue, aprillis väljakuulutatud hanke tulemused pidid selguma juuni lõpuks.

Tallinna Haigla eeldatav kogumaksumus on 520 miljonit eurot (koos käibemaksuga). Sellest planeerimise, projekteerimise ja ehituse kavandatav maksumus on 450 miljonit eurot ning investeering seadmetesse 70 miljonit eurot. Kokku on kavandatava haigla eeldatav brutopind umbes 127 000 ruutmeetrit.

Tallinna haigla rajamisega on kavas luua terviklik haiglaorganisatsioon ning rajada praeguste amortiseerunud Ida- ja Lääne-Tallinna keskhaiglate haiglahoonete asemele uus nüüdisaegne meditsiinilinnak aadressile Narva mnt 129, 129b.

Tallinna haigla rajatakse riigi ja linna koostöös, mille aluseks on 2019. aasta 18. veebruaril allkirjastatud Eesti Vabariigi ja Tallinna linna koostöölepe Tallinna haigla asutamise ettevalmistamiseks. Suurhaigla valmimise eelduseks on Euroopa Komisjoni rahastamisotsus.

Tallinna haigla peaks kava kohaselt valmima 2027. aastal.